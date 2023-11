تعاون؛ بهترین راهکار گذر از چالش های اقتصادی

وی تصریح کرد: تعاونی شیوه ای است که با جمع آوری پول ها و سرمایه های خرد مردم و هدایت آن به سمت تولید، جلوی رشد تورم و حجم نقدینگی را گرفته و تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد. به گفته این فعال تعاونی، به دنبال مهار تورم و رشد تولید ناخالص داخلی ارزش پول ملی افزایش یافته و از طریق پرداخت ارزش‌افزوده توسط تعاونی ها به مردم رفاه در جامعه گسترش و بهبود می یابد و توزیع عادلانه درآمدها شکل می گیرد.

وی در پایان گفت: اقتصاد مردم محور در سایه مشارکت مردم به وجود می آید و الگوی تعاونی بهترین شیوه عملیاتی برای گذر از مشکلات و چالش های اقتصادی به شمار می رود.

