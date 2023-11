تضاد ترکیه با رژیم صهیونیستی، حقیقت یا یک بازی سیاسی

مقامات رژیم صهیونیستی نیز به سخنرانی‌های اردوغان واکنش نشان دادند. در جریان این واکنش‌ها سفیر اسرائیل در سازمان ملل اردوغان را یک عقرب ضدیهودی خواند. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، سفیر و تمامی دیپلمات­های رژیم را از ترکیه فراخواند. وزارت خارجه ترکیه نیز در پاسخی متقابل اعلام کرد که دیپلمات‌های رژیم صهیونیستی ده روز پیش خودشان از ترکیه خارج‌شده‌اند.

بر اساس داده‌های وزارت گردشگری آنکارا، از ژانویه تا سپتامبر سال 2021، 115256 اسرائیلی وارد ترکیه شده‌اند که به معنای افزایش 448 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 2022 است. در بخش ساخت مسکن نیز بیشترین مصالح ساختمانی برای شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی از طریق ترکیه تأمین می­شود.

بنابراین با توجه به سابقه روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی و موضع تند اردوغان در روزهای اخیر که گفته است اگر غرب سه روز از اسرائیل حمایت نکند، رژیم صهیونیستی دوام نخواهد آورد؛ اکنون اگر رجب طیب اردوغان روابط سیاسی و اقتصادی خود را با رژیم صهیونیستی قطع کند، برای نمونه خط لوله تأمین انرژی صهیونیستی توسط آنکارا قطع شود، این بدان معنا خواهد بود که دو کشور واقعاً به یک واگرایی سیاسی رسیده­اند، اما اگر تهدیدات و سخنرانی‌های رئیس‌جمهور ترکیه فقط به‌صورت مطبوعاتی و کنفرانسی باشد، اردوغان برای جلب نظر...

