در این جلسه همچنین آخرین وضعیت پروژه طراحی و ساخت راه آهن رشت-آستارا و نیز تصمیماتی جهت تسریع در تملک اراضی و اجرای قرارداد فیمابین ایران و روسیه مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست که رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، دو درخواست وزارت نفت مبنی بر «احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی در بندرعباس» و «توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کلانشهر اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، کرمانشاه، مشهد، کرج و قم» به تصویب رسید.

توسعه فاز اول میدان نفتی مشترک یادآوران در قالب قرارداد بیع متقابل درخواست دیگر وزارت نفت در این جلسه بود. از وزارت نیرو نیز در این جلسه درخواستی مبنی بر احداث ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه بادی مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر، این درخواست نیز به تصویب رسید.

وضعیت رییس جبهه اصلاحات در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در حال بررسی است/ حزبی که دعوت به تحریم انتخابات کند، فلسفه وجودی خود را نقض کرده استامیدواریم چین و روسیه به آتش‌بس فوری در غزه کمک کنند/ دیدار نمایندگان کمیسیون امنیت ملی با رهبران حماس در سفرهای اخیرطرح پیشنهاد تشکیل ارتش اسلامی و به عهده گرفتن امنیت منطقه

دستاورد طرح رسول (ص) افزایش توان عملیاتی در حوزه درگیری است/ پهپاد کرار می‌تواند مثل شبح بر دشمن نازل و آن را ساقط کندفهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با رژیم صهیونیستی به روزرسانی شد + جزئیات صهیونیست‌ها در غزه در حال نسل‌کشی آشکار هستند/ راه توقف جنایات، بسیج جهان اسلام و جهاد مسلحانه علیه اشغالگران قدس است

تصویب احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و بررسی آخرین وضعیت پروژه های تامین مالی روسیهدهمین جلسه شورای اقتصاد عصر امروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و درخواست های برخی دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

زاکانی: تامین مالی خوردوهای برقی انجام شده استشهردار تهران گفت: تامین مالی اتوبوس، ون، تاکسی و موتورسیکلت برقی انجام شده است.

زاکانی: تامین مالی خودvوهای برقی انجام شده استشهردار تهران گفت: تامین مالی اتوبوس، ون، تاکسی و موتورسیکلت برقی انجام شده است.

اولین گروه از دوتابعیتی‌ها و مجروحان از غزه وارد مصر شدندگزارش آرش سیگارچی از آخرین وضعیت تنش بین اسرائیل و حماس و بهبود وضعیت کمک‌رسانی به غزه

ادامه عملیات زمینی در غزه؛ ۹ سرباز اسرائیلی روز چهارشنبه کشته شدندگزارش آرش سیگارچی از آخرین وضعیت تنش بین اسرائیل و حماس و بهبود وضعیت کمک‌رسانی به غزه

گزارش آرش سیگارچی از آخرین وضعیت تنش بین اسرائیل و حماس و بهبود وضعیت کمک‌رسانی به غزهگزارش آرش سیگارچی از آخرین وضعیت تنش بین اسرائیل و حماس و بهبود وضعیت کمک‌رسانی به غزه

