ILNANEWS: حمایت آنجلینا جولی از مردم غزهبه گزارش ایلنا، آنجلینا جولی با انتشار عکسی از ویرانی‌ غزه در صفحه اینستاگرامش نوشت: این بمباران جمعیتی است که گرفتار شده و راهی برای فرار ندارد. غزه نزدیک به دو دهه است که زندان بوده و در حال تبدیل شدن به گوری دسته جمعی است. ۴۰ درصد از کشته شدگان کودکان بی گناه هستند، خانواده‌ها در حال کشته شدن هستند و جهان فقط نظاره‌گر است.

MASHREGHNEWS: تصاویری از برخی شهدای حمله مرگبار اسرائیل به خیابان الهوجا در اردوگاه جبالیاالجزیره تصاویری از برخی شهدای حمله مرگبار اسرائیل به خیابان الهوجا در اردوگاه جبالیا در شمال غزه را منتشر کرد.

ISNA_FARSI: کمک‌های نقدی مردم ایران به فلسطین همچنان ادامه دارد/ جمع‌آوری بیش از ۵۰۰ میلیاردریال کمک مردمیرئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر اعلام کرد که میزان کمک نقدی ایرانیان به مردم غزه از مرز ۵۰۰ میلیارد ریال عبور کرد.

MASHREGHNEWS: فیلم/ رژیم صهیونیستی دهها نقطه از غزه را بمباران کرده استرسانه ها ساعتی پیش تصاویری منتشر کردند که نشان می دهد رژیم صهیونیستی همزمان دهها نقطه از غزه را ، بمباران کرده است.

ALARABIYA_FA: کاخ سفید: از اسکان دائمی ساکنان غزه در خارج از این باریکه حمایت نمی‌کنیمسخنگوی امنیت ملی کاخ سفید، چهارشنبه دهم آبان، تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا از اسکان دائمی غیرنظامیان غزه در خارج از این‌ باریکه حمایت نمی‌کند.جان کربی،

ETEMADONLINE: حجاب دانش‌آموزان و دانشجویان دختر ۳۰ سال پیش، وقتی هنوز گشت ارشادی نبود + عکسفرارو تصویری از راهپیمایی ۱۳ آبان سال ۷۴ منتشر کرده که پوشش دانش‌آموزان و دانشجویان دختر قابل توجه است.

