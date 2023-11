گفت‌وگوی متفکرانه علی لاریجانی و سیدحسن خمینی+عکسواکنش تند ایران به سخنان نفرت‌انگیز نماینده اسرائیل در سازمان ملل…راهپیمایی و طرفداری از فلسطین در بازی آنلاین روبلاکس + ویدئوویدئو | هوش مصنوعی تاریخ شروع جنگ جهانی را پیش‌بینی کرد/ کمتر از یک…

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOA FARSI صدای آمریکا: تصاویری از حضور سربازان و تانک‌های اسرائیلی در شهر غزه و درگیری با نیروهای حماستصاویری از حضور سربازان و تانک‌های اسرائیلی در شهر غزه و درگیری با نیروهای حماس

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ اصابت راکت‌های مقاومت به 'النقب' و 'بئر السبع'تصاویری از اصابت راکت‌های مقاومت به 'النقب' و 'بئر السبع' در سرزمین‌های اشغالی را مشاهده می‌کنید.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ شلیک موشک های بالستیک و پهپادهای انتحاری از یمن به اراضی اشغالینیروهای مسلح یمن تصاویری از حملات پهپادی و موشکی خود به اراضی اشغالی را منتشر کرد..

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ کودک فلسطینی که از ترس اینگونه رعشه گرفته است!تصاویری از یک کودک فلسطینی که از زیر آوار جان سالم به در برده است و اینگونه از ترس به خود می‌لرزد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: حجاب جالب دانشجویان دختر خارجی در بازدید از جماران و حسینیه امام خمینی+عکسجماران تصاویری منتشر کرده که نشان می‌دهد جمعی از دانشجویان مدارس امامیه پاکستان با حضور در جماران از بخش‌های مختلف بیت، حسینیه و نگارستان امام خمینی بازدید کردند.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: مشارکت دانشگاه شهید بهشتی در تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی کشوربه گزارش ایلنا به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، سید محمود آقامیری، هدف از برگزاری این نشست را بررسی زمینه‌های مشترک همکاری و تعمیق ارتباط بین دانشگاه و صنعت عنوان کرد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕