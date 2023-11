تشکیل میز اقتصادی مشترک فارس و چین ضرورت دارد

سید مهدی خادمی اضافه کرد: استان فارس استانی با پیشینه کشاورزی در حال حاضر دارای رتبه های برتر در تولید محصولات زراعی، باغی و گیاهان دارویی و همچنین تامین کننده بخش قابل توجهی از پروتئین و گوشت قرمز کشور است.

خادمی با اشاره به اینکه روابط سیاسی و تعاملات دولت جمهوری اسلامی ایران با کشور چین در بالاترین سطح قرار داشته و در سایه این دیپلماسی سیاسی امکان گسترش دیپلماسی اقتصادی برای فعالین اقتصادی دو دولت وجود دارد، افزود: کشور چین یکی از اولویت‌های اصلی دولت و بخش خصوصی جهت گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری است.

وی افزود: طی سنوات گذشته چین به عنوان شریک تجاری ایران محسوب شده و در حوزه صادرات و واردات بین دو دولت، طی سنوات اخیر شاهد رشد قابل قبولی بوده‌ایم. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ابراز امیدواری کرد: هم افزایی اقتصادی بین دول آسیایی از جمله چین و استان فارس در مواجهه با سیاست های ظالمانه تحریمی استکبار جهانی، نه تنها معادلات اقتصادی منطقه بلکه قادر خواهد بود معادلات اقتصادی جهانی را متحول کند.

خادمی پیشنهاد ویژه تشکیل میز اقتصادی مشترک استان فارس و چین با عاملیت و مشارکت بخش خصوصی را بسیار مهم و ضروری دانست و تاکید کرد: این پیشنهاد موجب پذیرش سرمایه گذاری مستقیم، مشارکتی یا فاینانس در راه اندازی کارخانه‌های صنایع تبدیلی کشاورزی، انتقال تکنولوژی و دانش فنی در تولید ماشین آلات صنعتی و کشاورزی از چین به فارس و همچنین سرمایه گذاری در ایجاد خطوط آزاد راهی و خطوط ریلی از فارس به بوشهر و هرمزگان خواهد شد.

جانشین استاندار فارس در کارگروه توسعه صادرات از دیگر پیامدهای تشکیل میز اقتصادی مشترک استان فارس و چین را سرمایه گذاری در ایجاد مراکز درمانی و هتلینگ بین المللی در منطقه ویژه شهر سلامت، سرمایه گذاری در حوزه ایجاد مزارع انرژی هلی پاک و خورشیدی، سرمایه گذاری در حوزه صنایع نفت،گاز و پتروشیمی، سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و جذب توریسم و نیز ایجاد خط هوایی و پرواز مستقیم از چین به شیراز عنوان کرد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: قرارگاه جهادی توسعه فیبر نوری در فارس تشکیل می‌شودبرای تسریع در اجرای فیبر نوری منازل و کسب و کارها در شهرهای استان فارس، قرارگاه جهادی فیبرنوری در اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تشکیل می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رفع مشکل ۱۹ بنگاه اقتصادی در فارسمدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس از رفع مشکل ۱۹ بنگاه اقتصادی در پانصد و پنجاهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: فعالان اقتصادی فارس از ظرفیت‌های درون استانی استفاده کنندجعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان در مجلس از صنعتگران و فعالان اقتصادی استان فارس خواست تا از ظرفیت‌های درون استانی استفاده کرده تا با سهولت بهتری از خدمات گمرکی استفاده کنند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: توسعه کمپ ترک اعتیاد کرمان ضرورت داردمعاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با توجه به وسعت استان کرمان و تعداد بالای پذیرشی که در این مرکز وجود دارد، توسعه این کمپ ضرورت دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: درصدی از منابع پرداختی به بیمه‌ها به استان‌ها واگذار شوداستاندار فارس بر ضرورت افزایش اختیارات استان‌ها در زمینه انجام اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنیم درصدی از منابع پرداختی به بیمه‌ها و محل مصارف آن‌ها به استان‌ها واگذار شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: آیا مشکلات شرکت‌های داروسازی برطرف می‌شود؟پیمان صفردوست: مشکلات اقتصادی در صنایع داروسازی کشور سابقه چندین و چند‌ساله دارد و دست‌اندرکاران این صنایع همواره در تلاش هستند تا گرهی از این مشکلات باز کنند.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕