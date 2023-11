تشریح جدیدترین نقشه درگیری‌ در غزه و خیانت برخی کشورهای منطقه از زبان یک فرمانده مقاومت

وی افزود: در شمال غرب منطقه نیز یک نفوذ در نهایت سه در شش کیلومتری داشته‌اند که عملا بعد از ۲۵ روز عملیات وحشیانه و زمین سوخته ای که درست کرده‌اند و هزاران موشک و بمبی که ریخته‌اند فقط توانسته‌اند همین حد را اشغال کنند که به لحاظ میدانی در این مساحت کوچک عملا هیچ دستاوردی نداشته‌اند. با این که سه لشگر عملیاتی وارد شده‌اند و همزمان عملیات کردند و پشتیبانی هم می‌شوند.

این فرمانده مقاومت با اشاره به حمایت‌های گسترده آمریکا و غرب از رژیم صهیونیستی گفت: نکته مهم بعدی که وجود دارد این است که آمریکایی‌ها از چند روز قبل دیگر فقط به صورت «اطلاعاتی» وارد قضیه نشدند و با حضور ناوهایشان در عملیات هوایی علیه غزه حضور دارند و در حال بمباران اهداف در غزه هستند و همین طور کشورهای غربی در حال حمایت هستند.

وی ادامه داد: برخی کشورهای منطقه هم متاسفانه در حال خیانت به آرمان فلسطین هستند و پهپادهای و موشک های یمن که به سمت اسراییل شلیک شده است را همین کشورهای منطقه به نفع اسرائیل منهدم کردند. و این خیانت بزرگ به آرمان فلسطین فراموش نخواهد شد. به طور خاص اردن، مصر و عربستان سعودی به لحاظ امنیتی و اطلاعاتی در حال همکاری با اسراییل هستند و این خیانت محسوب می‌شود.

وی افزود: در محور جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی حزب الله لبنان با عملیات خود سه لشکر ارتش صهیونیستی را مشغول کرده و چند روز قبل یک گروهان فلسطینی از خاک لبنان وارد اراضی اشغالی شدند و اهدافی در اسراییل را مورد هدف قرار دادند و سه افسر بلند پایه را به هلاکت رساندند و این نشان داد که ساکنان اردوگاه‌های فلسطینی در لبنان آماده عملیات هستند و حزب الله منتظر دستور است که اگر دستور حمله صادر شود منطقه الجلیل را به تصرف خود در آورده و آزاد می‌کنند.

