تسریع در واگذاری زمین به متقاضیان مسکن ملی ضروری است

وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین سیاست ها، تثبیت جمعیت روستایی با ارتقای شاخص های توسعه ای و رفاه روستاها بوده و طرح نهضت ملی مسکن به کمک این رویکرد آمده است. استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه روستاییان، قشر مولد جامعه هستند، افزود: با تثبیت جمعیت در روستاها، می توان زمینه تولید بیشتر را فراهم کرده و امکانات لازم برای این امر نیز مهیا شود.

معتمدیان همچنین یکی از مهمترین بخش های اجرای طرح نهضت ملی مسکن را موضوع آماده سازی زمین دانسته و اظهار داشت: از همه ظرفیت ها برای تسریع در آماده سازی استفاده کرده و زمین با امکانات لازم در بازه زمانی مشخص در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

استاندار آذربایجان‌غربی مزیت های نهضت ملی مسکن در روستاها را در برخی از موارد بیشتر از شهرها دانسته و افزود: امکان واگذاری ۹۹ ساله و بدون هزینه، ارائه تسهیلات ارزان قیمت نسبت به شهر و همچنین وسعت بسیار بیشتر از زمین های شهری و در کنار آن هزینه های کمتر ساخت، از جمله این مزیت ها به شمار می رود.

معتمدیان با تاکید بر اینکه دولت به دنبال کاهش سهم آورده متقاضیان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن است، گفت: در این راستا می توان کاهش هزینه زمین را به عنوان یک مزیت دانست.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: دریافت ۷۴۷ فقره سند مالکیت به نام دولت در زنجاناداره راه‌وشهرسازی شهرستان طارم ۷۴۷ فقره سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن تفکیک و دریافت کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: واگذاری واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در چهارمحال و بختیاری از ماه‌های آیندهمدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: از ماه‌های آینده و به مرور زمان مراحل واگذاری واحدهای مسکونی که دارای پیشرفت فیزیکی ۹۵ تا ۱۰۰ درصدی هستند به متقاضیان آغاز خواهد شد که این اقدام نیز براساس رتبه‌بندی متقاضیان و امتیاز آن‌ها انجام می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: لزوم تسریع در واگذاری خودروسازان به بخش خصوصیبه گزارش شبکه شرق، رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش در دیدار با کارآفرین‌ها، تولید کنندگان و مدیران شرکت‌های دانش بنیان با اشاره به نقش بخش خصوصی در حرکت رو به جلوی اقتصادی کشور اظهار داشتند:‌ «کشور بدون فعّالیّت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

EURONEWS_PE: انقراض دایناسورها؛ «گرد و غبار سیارکی» زمستان مرگبار ۱۵ ساله را روی زمین رقم زددانشمندان می‌گویند بر خلاف آنچه پیشتر تصور می‌شد، گرد و غبار حاصل از اصابت سیارک به کره زمین نقش اصلی را در انقراض دسته‌جمعی موجودات روی زمین بازی کرده است.

منبع: euronews_pe | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تاکید دفتر حقوق بشر سازمان ملل بر لزوم «آتش‌بس فوری بشردوستانه»دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه «بسیار ضروری» است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: توزیع ۶۵۵۵ سری جهیزیه بین نیازمندان لرستانیمدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان گفت: در راستای کنگره ملی شهدا ۶۵۵۵ جهیزیه به نیابت از شهدای استان در این نوعروسان نیازمند توزیع کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕