ترکیب احتمالی پرسپولیس در تقابل با صنعت نفت

برای بازی مقابل صنعت نفت به احتمال بسیار زیاد مثل دیدار هفته قبل مقابل ملوان خواهد بود اما حدس زدن ترکیب یازده نفره و ابتدایی این تیم مقابل یاران عبدالله ویسی تا حدودی دشوارتر شده است. هفته گذشته و در انزلی، یحیی گل محمدی با میدان ندادن به مهدی ترابی سورپرایزمان کرد چرا که تصور می‌شد بعد از آن نمایش درخشان یک نیمه‌ای مقابل استقلال تاجیکستان شماره 9 سرخ‌ها به ارنج اصلی بازگردد اما ظاهرا ترابی در آن بازی به لحاظ بدنی شرایط حضور در ترکیب اصلی را نداشت.

حالا و با توجه به آنچه یحیی در انزلی انجام داد اینکه ترابی در تهران و مقابل صنعت نفت آبادان به ترکیب اصلی برسد یا دوباره همان ارنج به میدان برود کاملا 50 – 50 است.در عین حال با تساوی هفته قبل و نیاز مبرم پرسپولیس و البته با توجه به انجام بازی در تهران و مقابل زمین هموارتر ورزشگاه آزادی احتمال بازی دادن به ترابی در ترکیب اصلی بیشتر خواهد بود.

از سوی دیگر میلاد سرلک بازیکن مهم دیگری است که هفته قبل و در انزلی اصلا فرصت بازی پیدا نکرد و به خاطر شرایط مسابقه فرصت نشد تا با اندکی حضور در میدان به شرایط مسابقه برگردد.

در جناح راست چنانچه یحیی همان ترکیب دو بازی قبل را به کار بگیرد باید حنانوف و اسماعیلی‌فر به میدان بروند اما چنانچه ترابی به ترکیب برگردد،اسماعیلی فر مدافع راست خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به ناکارامدی بازیکنان تهاجمی پرسپولیس در انزلی چنانچه قرار به تغییرات گسترده‌تر باشد می‌توان منتظر حضور نفراتی مثل باهویی یا عالیشاه در ارنج اصلی بود که این مساله در مورد باهویی بعید است و عالیشاه نیز تنها باید جای عمری را در ترکیب بگیرد که احتمال این تغییر نیز قوی نیست.

