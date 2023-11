وی افزود: در شمال غرب منطقه نیز یک نفوذ در نهایت سه در شش کیلومتری داشته‌اند که عملا بعد از ۲۵ روز عملیات وحشیانه و زمین سوخته ای که درست کرده‌اند و هزاران موشک و بمبی که ریخته‌اند فقط تونسته‌اند همین حد را اشغال کنند که به لحاظ میدانی در این مساحت کوچک عملا هیچ دستاوردی نداشته‌اند. با این که سه لشگر عملیاتی وارد شده‌اند و همزمان عملیات کردند و پشتیبانی هم می‌شوند.

این فرمانده مقاومت با اشاره به حمایت‌های گسترده آمریکا و غرب از رژیم صهیونیستی گفت: نکته مهم بعدی که وجود دارد این است که آمریکایی‌ها از چند روز قبل دیگر فقط به صورت «اطلاعاتی» وارد قضیه نشدند و با حضور ناوهایشان در عملیات هوایی علیه غزه حضور دارند و در حال بمباران اهداف در غزه هستند و همین طور کشورهای غربی در حال حمایت هستند.

وی ادامه داد: برخی کشورهای منطقه هم متاسفانه در حال خیانت به آرمان فلسطین هستند و پهپادهای و موشک های یمن که به سمت اسراییل شلیک شده است را همین کشورهای منطقه به نفع اسرائیل منهدم کردند. و این خیانت بزرگ به آرمان فلسطین فراموش نخواهد شد. به طور خاص اردن، مصر و عربستان سعودی به لحاظ امنیتی و اطلاعاتی در حال همکاری با اسراییل هستند و این خیانت محسوب می‌شود.

وی افزود: در محور جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی حزب الله لبنان با عملیات خود سه لشکر ارتش صهیونیستی را مشغول کرده و چند روز قبل یک گروهان فلسطینی از خاک لبنان وارد اراضی اشغالی شدند و اهدافی در اسراییل را مورد هدف قرار دادند و سه افسر بلند پایه را به هلاکت رساندند و این نشان داد که ساکنان اردوگاه‌های فلسطینی در لبنان آماده عملیات هستند و حزب الله منتظر دستور است که اگر دستور حمله صادر شود منطقه الجلیل را به تصرف خود در آورده و آزاد می‌کنند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: درگیری‌های شدید میان القسام و نیروهای رژیم صهیونیستی در جنوب و شمال غرب غزهیکی از فرماندهان میدانی گردان‌های القسام از درگیری‌های شدید در محورهای جنوب شهر غزه و شمال غرب آن با نیروهای رژیم صهیونیستی خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ راهپیمایی دانش‌آموزان جنین در حمایت از غزه و مقاومتدانش‌آموزان در اردوگاه جنین در حمایت از مردم غزه و مقاومت فلسطین راهپیمایی کردند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: علیرضا نوری‌زاده: خامنه‌ای یکی از ترسوترین رهبران جهان است؛ حماس عامل جنایات در غزه استعلیرضا نوری‌زاده: خامنه‌ای یکی از ترسوترین رهبران جهان است؛ حماس عامل جنایات در غزه است

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: متیو میلر: آمریکا با فشار بر اسرائیل، اینترنت غزه را برقرار کردعلیرضا نوری‌زاده: خامنه‌ای یکی از ترسوترین رهبران جهان است؛ حماس عامل جنایات در غزه است

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: قسام: حمله دقایق قبل اشغالگران را در شمال غزه درهم شکستیمیکی از فرماندهان میدانی قسام از درهم شکستن حمله دقایق قبل نظامیان رژیم صهیونیستی به شمال غرب غزه خبر داد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: گزارش خبرگزاری فرانسه از داده‌های هولناک یکی از بیمارستان‌های غزهخبرگزاری فرانسه در گزارشی بر اساس داده‌های هولناک یکی از بیمارستان‌های غزه از آمار شهدا و فوتی‌ها، به ابعاد مشکلاتی که ساکنان نوار غزه با آنها مواجه هستند، پرداخت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕