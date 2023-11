تربیت در مکتب حسینی، تفاوت نیروهای مسلح ایران با نیروهای مسلح دنیاست

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: ملت بزرگ ایران اسلامی در طول جنگ تحمیلی و مبارزه با داعش و تجزیه طلبان و ... بیش از ۲۳۰ هزار شهید افتخارآمیز به اسلام تقدیم کردند . دری نجف آبادی بیان کرد: استان مرکزی یکی از استان های پرافتخار است که امامین انقلاب نیز بواسطه اجداد بزرگوار خود به این استان متصل هستند. شهدا امروز حاضر و ناظر بر رفتار همگان هستند. مردم این استان از همان روز اول به امام و رهبری لبیک گفتند و امروز پشت سر رهبری حرکت می کنند.

وی با بیان اینکه استان مرکزی ۲۱۸ شهید فراجا تقدیم انقلاب کرده است، گفت: فراجا در سطح کشور تاکنون ۱۴ هزار شهید گلگون کفن تقدیم انقلاب کرده است. دری نجف‌آبادی با محکوم کردن جنایات اسرائیل خاطرنشان کرد: ملت مظلوم فلسطین باید حمایت شوند و مرز رفح باید باز شود.

سردار هادی رفیعی کیا، فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز بیان کرد: پلیس در تراز انقلاب اسلامی یک هدف بزرگ است و نام فرمانده انتظامی کشور لرزه بر تن قانون شکنان و دشمنان می اندازد اما او خاشعانه در برابر مادران شهدا زانو می‌زند و این همان پلیس در تراز انقلاب است.

وی افزود: رضایت متوالی و همیشگی رهبر معظم انقلاب اسلامی از نیروی انتظامی گواه بر این ادعاست که پلیس در مسیر درستی است و برای ارتقای امنیت جامعه تلاش می کند. رفیعی کیا بیان کرد: خانواده شهدا از جایگاه بالایی برخوردارند و احترام آنها نیز بر همگان واجب و ضروری است.

وی تاکید کرد: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در این ایام که ظالمانه‌ترین تجاوزها و ظلم‌ها به ملت مظلوم فلسطین از سوی رژیم غاصب صهیونیستی تحمیل می‌شود؛ ضرورت دارد. به گزارش ایسنا، مرثیه سرایی حاج محسن بنی فاطمه، انجام مراسم مدیحه سرایی برای شهدا و تشییع پیکر پاک شهید گمنام از برنامه های برگزاری شده در یادواره ۲۱۸ شهید انتظامی استان مرکزی در مصلای بیت المقدس اراک بود.

