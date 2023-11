تداوم اعتراضات کارکنان رسمی شرکت نفت و گاز آغاجاری

کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری روز یکشنبه ۷ آبان و کارکنان رسمی نفت در پایانه نفتی جزیره خارک هم روز سه‌شنبه ۹ آبان دست به تجمع اعتراضی زده‌اند.بر پایه گزارش کانال‌ تلگرامی «افکار نفت» که اخبار مربوط به مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت ایران را پوشش می‌دهد، اعتراضات هفتگی کارکنان رسمی نفت در شرکت‌ها و سکوهای نفتی و گازی در پی عدم رسیدگی مسئولان صنعت نفت به تازگی به صورت روزانه برگزار شده است.

