وی با بیان اینکه در ۷ ماهه نخست سال جاری از حضور ۸۰ واحد تولیدی استان در نمایشگاه‌های داخلی حمایت مالی شده است، خاطرنشان کرد: با مجموعه حمایت‌های انجام شده، شاهد تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه‌ها نسبت به سال ۱۴۰۱ و تحقق ۸۰ درصدی برنامه‌های سال ۱۴۰۲ تاکنون هستیم.

علایی تصریح کرد: این حمایت‌ها در قالب اجاره غرفه یا بازدید از نمایشگاه‌های اختصاصی، تخصصی، توانمندی، اکسپو، نمایشگاه فروش و همچنین اعطای کمک هزینه‌های اعزام هیات‌های تجاری به خارج از کشور انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل ابراز امیدواری کرد با برنامه‌های حمایتی که در قالب کمک‌های بلاعوض از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران انجام می‌شود شاهد افزایش تولید و اشتغال در استان باشیم.

