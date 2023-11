تجلیل از فرشتگان نجات در «جشن زندگی»

در این جشن، در کنار سخنرانی سیدعلی ملک‌حسینی و دیگر متخصصان عرصه پیوند عضو، از چند خانواده‌ اهدا کننده عضو که جانی دوباره به زندگی انسان‌های نیازمند بخشیدند، تقدیر و تجلیل شد تا رسم نیکوکاری و انسانیت فراموش نشود.

شاید کمتر جشنی در دنیا همانند جشن زندگی را بتوان دید چراکه از یک سو خانواده‌ها اشکی به دلیل از دست دادن عزیزشان از گونه‌هایشان جاری می‌شود و در طرف دیگر شادی وصف ناپذیری از بخشش خود و احیای زندگی دیگر داشتند بنابراین شاید جشن اشک و لبخندها جایگزین بهتری برای عنوان جشن زندگی باشد.

پرفسور سیدعلی ملک‌حسینی، پدر پیوند کبد ایران در ابتدای این جشن با بیان اینکه اهدای عضو مورد رضایت خداوند است، گفت: بهترین جایزه جهانی برای هر انسانی خدمت به خلق و رضایت خداوند بوده و قهرمانان اصلی ایران، پدر و مادران و خانواده‌هایی هستند که در این شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی، انسانیت را با اهدای عضو عزیزترین فرد خانواده خود به حد اعلا رساندند.

وی افزود: بهترین فلسفه پیوند اعضا و انسانیت در قرآن کریم و کلام خداوند ذکر شده است و هیچ شاعری نتوانسته با سعدی شیرازی در اشعار نیکوکاری رقابت کند بنابراین از دیرباز نیک‌اندیشی و محبت بدون چشم داشت در فرهنگ کهن و دیرینه ما سبقه دارد.

ملک‌حسینی با اشاره به اینکه در دنیا عضو به اندازه بیماران نیازمند به پیوند اعضا نیست و تعداد زیادی به دلیل نارسایی عضو جان خود را از دست می‌دهند، تاکید کرد: اهدای عضو همانند بخشیدن زندگی به انسان‌های دیگر است و در ایران برخلاف برخی از کشورهای دنیا اهدای عضو اجباری نداریم بنابراین اهدای عضو در کشورمان کاری با اعتقاد و نیت خالص انجام می‌شود.

پدر پیوند کبد ایران با اشاره به انجام روش پیوند اعضا پس از مرگ مغزی، ‌ گفت: ۲۰ دقیقه اول مرگ طبیعی باید بدن آماده پیوند شود از این رو به ۴ یا ۵ دستگاه برای استفاده در اهدای عضو مرگ طبیعی با هزینه‌ای بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان نیاز داریم تا این کار انجام شود لذا با همت خیران این کار محقق خواهد شد. همچنین امیدواریم با اشاعه این نوع اهدای عضو در شهرستان‌های دیگر بتوانیم در لحظه کار پیوند پس از مرگ را انجام دهیم.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA_FA: بمباران مجدد اردوگاه جبالیا توسط اسرائیل و قطع ارتباطات در غزهدر حالی که گروه‌های امداد و نجات در حال خارج‌کردن اجساد کشته‌شدگان و نجات زخمی‌ها از زیر آوار حمله روز گذشته اسرائیل به اردوگاه جبالیا هستند، نیروی هوایی ا

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ایجاد شهر سلامت در ساری و رامسر/تجلیل از 'پروفسور کتابچی' در روز مازندراناستاندار مازندران با اشاره به اینکه توجه به بحث گردشگری سلامت اولویت استان گفت: در راستای توسعه مازندران با وجود متخصصان برجسته مطابق با استانداردهای دنیا شهرسلامت در رامسر و ساری ایجاد می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دوره نجات غریق درجه یک و دو در ایلام برگزار شدرئیس هیئت نجات غریق و غواصی استان ایلام از برگزاری دوره نجات غریق درجه یک و درجه دو به مدت ۱۰ روز در ایلام خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تجلیل از جهاددانشگاهی کرمان در اجرای طرح سربازمهارت/ آموزش ۳۰ هزار سرباز توسط این نهادرئیس جهاددانشگاهی استان کرمان گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون بیش از ۳۰ هزار سرباز در مراکز مختلف از آموزش‌های تخصصی توسط جهاددانشگاهی استان کرمان بهره‌مند شده‌اند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: فرشتگان غزه تیتر یک روزنامه تهران تایمزمحمد صرفی، فعال رسانه در توئیتی با انتشار تصویر صفحه اول روزنامه تهران تایمز نوشت: تیتر فردای تهران تایمز؛ «فرشتگان غزه»

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: آخرین پست اینستاگرام متیو پری چه بود؟+عکسآخرین پست اینستاگرام متیو پری چه بود؟ عکسی از یک سلبریتی با سطح زندگی متفاوت از اغلب آدم‌های جامعه، حتی در جوامع غربی.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕