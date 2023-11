در این ماده آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به‌منظور شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده‌های فضایی در بخش‌های اقتصادی نسبت به اجرای برنامه‌های فضایی با اولویت‌هایی اقدام کند که نخستین اولویتایران در کنار روسیه، آمریکا، فرانسه، ژاپن، چین، انگلیس، هند، کره شمالی و کره جنوبی، جزو 10 کشوری است که توان پرتاب ماهواره به مدار لئو را دارد.

پریود (دوره یک گردش کامل حول زمین) مدارهای لئو بسیار کوتاه است. در ارتفاع 300 کیلومتری، جسم روزی نزدیک به 15 بار به دور زمین می‌چرخد. پروازهای فضایی سرنشین‌دار در محدوده مدارهای لئو انجام می‌شود. ایستگاه‌های فضایی در این مدارها قرار می‌گیرند. ماهواره‌های سنجش از دور و شماری از ماهواره‌های مخابراتی نیز در این مدارها قرار می‌گیرند.

البته ارتفاع قرارگیری‌ها ماهواره معمولاً زیر 300 کیلومتر نیست؛ براساس آمار آژانس فضایی اروپا در حال حاضر بیش از 8 هزار ماهواره در مدارات مختلف لئو هستند که از این تعداد بیش از 5 هزار ماهواره فعال در مدار لئو قرار گرفته‌اند همچنین براساس پیش‌بینی‌های انجام شده تعداد ماهواره‌ها تا سال 2030 به 58 هزار خواهد رسید!

بیشتر ماهواره‌هایی که در مدار زمین قرار گرفته‌اند در مدار لئو مستقر هستند. اغلب ماهواره‌های سنجش از دور که با استفاده از ابزار تصویربرداری به رصد زمین می‌پردازند نیز در این مدار استقرار دارند. همچنین ایستگاه فضایی بین‌المللی نیز در این مدار قرار گرفته و برخی از ماهواره‌های هواشناسی، ماهواره‌های سنجش از دور و ماهواره‌های جاسوسی نیز در این مدار زمین قرار دارند.

ماهواره‌بر سفیر، نخستین موشک ماهواره‌بر ساخت ایران بود که ماهواره امید را در بهمن 1387 در مدار نزدیک زمین در فاصله 245 کیلومتری قرار داد. با ساخت این موشک ایران به عنوان نهمین کشور جهان با توانمندی ارسال ماهواره به فضا تبدیل شد.را در مدار قرار داد. آخرین نسخه سفیر، سفیر 1B+ بود که سه بار به فضا پرتاب شد که 2 مورد آن ناموفق بود و در سومین پرتاب توانستنکته بسیار مهمِ این پرتابگر، سطح مداری از نظر ارتفاع است که در همه نسخه‌ها ماهواره‌ها در لایه لئو تزریق شدند.را در مدار 500کیلومتری زمین قرار داد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: ایران رتبه ۲۲ جهانی در حوزه خَیرین را داردمدیرکل سازمان‌های مردم ‌نهاد و خیّرین سلامت وزارت بهداشت با بیان اینکه ایران رتبه ۲۲ جهانی در حوزه خیرین را دارد، استان فارس را در حوزه خیّرین جزو پیشروترین استان‌ها عنوان کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: خودنمایی تولید دانش بنیان در خراسان شمالی با فلز هزاره سومشرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید و اشتغال نقشی غیرقابل انکاری داشته و در صورتی که مسیر فعالیت این شرکت‌ها هموار شود می‌توانند خلاءهای موجود در حوزه تولید کشور را پر کنند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: افزایش اعتبارات برای پیشگیری از اعتیاد، سرمایه‌گذاری استمدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس افزایش اعتبارات در این حوزه را سرمایه‌گذاری ارزشمند و اولین گام موثر در کنترل و پیشگیری از اعتیاد و صیانت از خانواده‌های کارگران دانست.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: جذب ۱۱۰ درصدی اعتبارات حوزه خوداشتغالی در شهرستان چگنیفرماندار چگنی از جذب ۱۱۰ درصدی اعتبارات حوزه خوداشتغالی در این شهرستان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: در حوزه امنیتی، انتظامی و دفاعی دست نیاز به سمت ایران دراز استفرمانده فراجاگفت: امروز در حوزه امنیتی، انتظامی و دفاعی نه تنها دست نیاز دراز نمی‌کنیم بلکه دست نیاز هم به سمت‌ کشورمان دراز می‌کنند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: در حوزه امنیتی، انتظامی و دفاعی دست نیاز به سمت ایران دراز استبه گزارش ایلنا، سردار احمدرضا رادان در چهارمین همایش نگهداری و تعمیرات نیروهای مسلح که با حضور مقامات لشکری و کشوری در دانشگاه افسری تربیت امام حسن مجتبی (ع) برگزار شد، اظهارکرد: به عنوان یک مسئول دغدغه‌های کاری عزیزان فعال در حوزه نگهداری و تعمیرات را می‌دانم.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕