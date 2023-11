هیات حفاظت از داده اروپایی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم مذکور، دستورالعملی به رگولاتور داده ایرلند است که میزبان مقر اروپایی شرکت متا است تا ممنوعیت دائمی استفاده از تبلیغات هدفمند را ظرف مدت دو هفته علیه شرکت متا اعمال کند.

شرکت متا روز چهارشنبه اعلام کرد: پیش‌تر گفته است به کاربران در اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپایی، فرصت موافقت و تائید با تبلیغات هدفمند را فراهم خواهد کرد و در نوامبر، مدل اشتراکی بدون تبلیغات فیس‌بوک و اینستاگرام را در این منطقه عرضه خواهد کرد.

این شرکت به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران و استفاده از تبلیغات هدفمند، اکنون روزانه یک میلیون کرون (۹۰ هزار دلار) در نروژ جریمه می‌شود. رگولاتور داده نروژ در سپتامبر اعلام کرد: این جریمه روزانه را برای دائمی شدن، به رگولاتور اروپایی ارجاع داده است. نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست اما بخشی از بازار واحد اروپایی است.

بر اساس گزارش رویترز، رگولاتور داده نروژ اعلام کرد این تصمیم شامل حال ۲۵۰ میلیون کاربر فیس‌بوک و اینستاگرام در اروپا می‌شود.

