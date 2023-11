پاپ در سخنانی در کانال تلویزیونی دولتی «رای» ایتالیا، گفت که مسأله یهودی‌ستیزی مخفی مانده و «متأسفانه از بین نرفته است». وی ادامه داد: «در ارتباط با دو ملتی که باید با هم زندگی کنند، یک راه حل عاقلانه وجود دارد: دو ملت، دو دولت، از توافقنامه اسلو پیروی کنند: دو کشور بسیار محدود و اورشلیم با موقعیت ویژه».

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILNANEWS: تأکید پادشاه اردن بر لزوم آتش‌بس فوریبه گزارش ایلنا، «عبدالله دوم» پادشاه اردن طی تماس تلفنی با «جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا، بر اهمیت آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه برای اطمینان از ارسال بی‌وقفه کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: با تمام قوا از فعالیت خیران حمایت می‌کنیماستاندار فارس با تأکید بر اینکه با تمام قوا از فعالیت‌های خیران حمایت می‌کنیم، گفت: نباید هیچ مانعی در این زمینه وجود داشته باشد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: حمایت پامپئو از تداوم کمک آمریکا به اوکراینوزیر امور خارجه اسبق آمریکا در بیانیه‌ای از تداوم حمایت واشنگتن از کی‌یف در جنگ با روسیه حمایت کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: از اوکراین حمایت کنید ولی حق حمایت از فلسطین را ندارید+فیلمتفسیر «آزادی بیان» به سبک غربی یعنی آن‌گونه که ما می‌گوییم بیان کنید؛ از اوکراین حمایت کنید ولی برای فلسطین خیر.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ راهپیمایی دانش‌آموزان جنین در حمایت از غزه و مقاومتدانش‌آموزان در اردوگاه جنین در حمایت از مردم غزه و مقاومت فلسطین راهپیمایی کردند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: حمایت ۹۷ درصد مردم ترکیه از جنگ حماس با اسرائیل«۹۷ درصد مردم ترکیه خواستار حمایت از ملت فلسطین در جنگ مقابل اسرائیل هستند».

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕