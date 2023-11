او ادامه داد: سپاهان باتوجه به کسر امتیاز و بازی هفته گذشته‌شان استرس بیشتری خواهد داشت. ما بودجه کمتری داریم اما تیم خوبی داریم. تمام آمار و ارقام به ما می‌گویند ملوان تیم تدافعی و تهاجمی خوبی است و این نشان می‌دهد ترسی از تیمی نداریم. امیدوارم که کیفیت زمین بهتر شده باشد تا هر دو تیم بتوانند بازی خوبی داشته باشند.

سرمربی ملوان درباره غایبان تیمش عنوان کرد: خداراشکر نه محروم و نه مصدوم داریم و همه بچه‌ها را در اختیار داریم. امیدوارم بازی فردا جذاب باشد و از این شهر دست پر به انزلی برگردیم.

خمس: در زمین‌هایی بازی کردیم که گوسفندان نیز جرأت نمی‌کنند وارد آن شوند/ وقتی می‌بردیم کسی نمی‌گفت ترکیب اشتباه است ۱۱ طلا، ۵ نقره و ۲ برنز، دستاورد موی تای کاران ایرانی از مسابقات بین المللی ارمنستان/تصاحب کمربند حرفه ای توسط زهرا اکبری

