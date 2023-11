طرفین در این ملاقات درباره آخرین تحولات منطقه و سوریه به ویژه جنایات رژیم صهیونیستی در قبال مردم مظلوم غزه به بحث و گفت‌وگو پرداختند و مراتب نگرانی عمیق خود را از کشتار بی‌رحمانه مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی ابراز کردند.

دو طرف همچنین خواستار توقف فوری این حملات و برقراری آتش بس و ارسال کمک‌های بین‌المللی به مردم غزه شدند. خاجی در این دیدار حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه و کشتار هزاران زن و کودک را ناشی از حمایت همه جانبه آمریکا خواند و گفت: این جنایات را با تعبیری جز مجازات دسته‌جمعی و نسل‌کشی نمی‌توان توصیف کرد.

طرفین همچنین در این دیدار در رابطه با آخرین تحولات سوریه از جمله آخرین وضعیت سیاسی و میدانی و همچنین ابتکارات دو طرف جهت کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و انساندوستانه و همچنین تداوم فرآیند سیاسی سوریه گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.صهیونیست‌ها در غزه در حال نسل‌کشی آشکار هستند/ راه توقف جنایات، بسیج جهان اسلام و جهاد مسلحانه علیه اشغالگران قدس است

