بیم و امیدهای یک خبر ۲۴ ساعت پس از اعلامِ وزیر

پیشتر در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، فرشاد مهدی‌پور، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد هم با اشاره به اهتمام این معاونت برای احیای رویدادهای حوزه رسانه، از برگزاری نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌ها در پاییز امسال خبر داده بود.

سابقه برگزاری نمایشگاه مطبوعات در دهه‌های گذشته و تعطیلی چندساله این نمایشگاه از دغدغه‌هایی بوده که از زمان برپایی نمایشگاه کتاب توسط مهدی‌پور مطرح شد. به گفته او گویا «از سال ۱۴۰۰ مطالبه‌ای از سوی صنف مبنی بر احیای مجدد نمایشگاه مطبوعات ایجاد شد» که در نهایت معاونت مطبوعاتی را بر آن داشت با توجه به تحولاتی که طی سال‌‎های اخیر در این حوزه به‌ وجود آمده است، برنامه‌ریزی‌ها و ساز و کارهای لازم برای برگزاری مطلوب این رویداد رسانه‌ای انجام شود.

البته علت استقبال برخی رسانه‌ها از برپا نشدن جشنواره، نگاه‌های انتقادی بود که بعضا درباره نحوه حضور مدیران در چنین رویدادهایی مطرح می‌شد؛ اینکه برای مثال جشنواره به جای آنکه محلی برای عرضه رسانه‌ها باشد، به مکانی برای عرض‌اندام مدیران و بعضا سلبریتی‌های فراموش‌شده تبدیل شده و بعد از ۱۰ روز عایدی لازم را برای رسانه‌ها ندارد. یا اینکه به باور آنها نمایشگاه مطبوعات در آن شرایط صرفا برای وزارت ارشاد و زیرمجموعه‌هایش جنبه تبلیغاتی داشت و دیگر هیچ.

البته در آن زمان ایده برگزار نشدن نمایشگاه مطبوعات با توجه به مشکلات کاغذ که بیش از یک سال بود به صورت جدی گریبان‌گیر مطبوعات و به ویژه روزنامه‌های بخش خصوصی شده و تعطیلی برخی نشریات و کم‌ شدن تعداد صفحات برخی دیگر را هم به دنبال داشت، چندان هم امری غیرمنطقی به نظر نمی‌رسید، اما اینکه آیا ادامه‌دار شدن این روند در سالهای آتی به نفع مطبوعات و خبرگزاری‌ها بود یا خیر، نکته‌ای است که خود نیاز به پژوهش و نگاهی کارشناسانه دارد.

