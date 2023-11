بیمارستان دوستی ترکیه-فلسطین در غزه از کار افتاد

کیله با بیان اینکه 16 واحد از 35 بیمارستان در غزه به‌دلیل حملات اسرائیل و نبود سوخت از کار افتاده‌اند، اظهار داشت: در بیمارستان دوستی ترکیه-فلسطین 70 بیمار سرطانی بستری هستند. همچنین 2000 بیمار سرطانی دیگر که به‌دلیل بمباران شدید به این بیمارستان پناه برده‌اند. این افراد با یک فاجعه دست و پنجه نرم می‌کنند. سلامتی آنها در معرض خطر جدی قرار دارد.کیله هشدار داد:‌ بیمارستان شفا که بزرگترین مجتمع پزشکی در غزه است، به‌دلیل کمبود سوخت طی مدت کمتر از 24 ساعت مجبور خواهد شد فعالیت‌های خود را متوقف کند.

وزیر بهداشت فلسطین بار دیگر فراخوان داد که به نوار غزه لوازم پزشکی، دارو، تیم‌های داوطلب پزشکی ارسال و به حملات اسرائیل پایان داده شود. خبرگزاري آناتولي اخبار خود از طريق سامانه مدیریت خبر (HAS) براي مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشي از آنها را خلاصه و در وبسايت خود منتشر ميكند. بنابراين براي دريافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شويد!طی 24 ساعت گذشته 13 نظامی اسرائیل در غزه کشته شدند

