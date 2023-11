وی با اشاره به ابرپروژه ساخت راه‌آهن لرستان، بیان کرد: برای این پروژه ۱/۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که سال قبل و امسال معادل ریالی ۳۰۱.۲ میلیارد ریال اعتبار آن اختصاص یافته و بقیه اعتبار طول چند سال آینده نهایی می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان خاطرنشان کرد: ۳۷ هزار میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های عمرانی استانی و توازن ملی این استان در سال جاری اختصاص‌ یافته است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: تصفیه خانه آب دیواندره همزمان با سفر رئیس جمهور به کردستان افتتاح می‌شودمدیرعامل شرکت آبفا کردستان گفت: در سفر دور دوم رئیس جمهور به استان، تصفیه خانه آب دیواندره با هزینه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به طور رسمی افتتاح می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کشف لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۷ میلیارد ریال در شهرستان دورودفرمانده انتظامی لرستان از کشف ۱۵۷۸ لوازم یدکی خودرو قاچاق در شهرستان دورود به ارزش هفت میلیارد ریال خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: توقیف محموله کالای قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال در پلدخترجانشین فرمانده انتظامی لرستان از کشف مقادیری کالای قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال در شهرستان پلدختر خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: توقیف کامیون حامل بیل مکانیکی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد در الیگودرزفرمانده انتظامی لرستان از کشف یک دستگاه بیل مکانیکی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شهرستان الیگودرز خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کشف دپوی ۴۵۰ میلیاردی کالای قاچاق در شیرازفرمانده انتظامی استان فارس از کشف انواع قطعات موتور قایق خارجی قاچاق به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک سوله در یکی از محله‌های شهرستان شیراز خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دستگیری کلاهبردار ۳۰ میلیاردی در خرم‌آبادفرمانده انتظامی لرستان از دستگیری کلاهبردار و کشف ۳۰ میلیارد ریال چک بلامحل در خرم‌آباد خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕