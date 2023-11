ما این را روشن کرده‌ایم که دنبال درگیری با ایران نیستیم. به هیچ وجه دنبال اینکه ببینیم این درگیری‌ها گسترده شده‌اند نیستیم.تا کنون گام‌هایی در این راستا برداشته‌ایم و اگر نیاز به برداشتن گام‌های دیگری باشد در زمان و مکانی که خودمان انتخاب می‌کنیم این کار را انجام خواهیم داد.نظامیان رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان صهیونیست در ادامه یورش‌های وحشیانه به مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی، 17 خانه تاریخی را در نزدیکی بیت لحم در کرانه باختری تخریب کردند.

«عبدالقدوس الشهاری» معاون بخش رسانه‌ای جنبش انصار الله یمن در گفت‌وگو با اسپوتنیک عربی، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تنگه باب المندب با توجه به ادامه جنگ و امکان استفاده از آن به عنوان کارت و اهرم فشار گفت: ما از همه کارت‌های خود به خاطر آرمان فلسطین و مقدسات استفاده خواهیم کرد و اگر اسرائیل حملات و تجاوزات خود را متوقف نکند، هرج و مرج در منطقه گسترش خواهد یافت و چه بسا این وضعیت به جنگ منطقه‌ای یا جهانی (تمام عیار) تبدیل شود.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه تاکید کرد اگر سوخت مورد نیاز برای بیمارستان اندونزی تامین نشود، با فاجعه روبرو خواهیم شد. منابع خبری نزدیک به مقاومت از حمله پهپادی جدید به پایگاه نظامیان آمریکایی در میدان نفتی «العمر» در سوریه خبر دادند.

ارتش یمن رسما اعلام کرده است که مناطق مختلف اراضی اشغالی فلسطین را با موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است.

