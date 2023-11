وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد: «16 بیمارستان در نوار غزه به‌دلیل بمباران‌های رژیم صهیونیستی و تمام شدن سوخت از فرآیند خدمت‌رسانی به بیماران خارج شده‌اند که آخرین آن‌ها"الصداقة الترکی" (دوستی ترکیه) برای بیماران سرطانی بود».

القسام همچنین تاکید کرد که نیروهای دشمن را که در حال رخنه به منطقه «جحرالدیک» بودند را هدف حملات خمپاره ای خود قرار داده است.جنبش مقاومت اسلامی حماس امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی دومین کشتار هولناک در منطقه الفالوجا در اردوگاه جبالیا ظرف 24 ساعت را در ادامه زنجیره قتل‌ عام‌ ملت فلسطین مرتکب شد.

وی افزود: «مقاومت چندین خودروی نظامی رژیم صهیونیستی را منفجر کرد و مبارزان ما در بیش از یک محور با نیروهای اشغالگر درگیر هستند».15:13- خروج 16 بیمارستان غزه از فرآیند خدمت‌رسانی رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که در این درگیری 17 نظامی صهیونیست زخمی شدند که حال 4 تن از آنها وخیم گزارش شده است.

سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در ایکس ادعا کرد: «دولت بولیوی با این تصمیم خودش را با سازمان تروریستی حماس که 1400 اسرائیلی را قتل‌عام کرد در یک صف قرار داده است.»رویترز به نقل از یک منبع مدعی شد که قطر برای دستیابی به توافق میان مصر، حماس، اسرائیل با هماهنگی آمریکا برای بازگشایی گذرگاه رفح میانجیگری می‌کند.دستیار وزیر دفاع آمریکا گفته کماندوهای آمریکایی برای کمک به یافتن 200 اسیر حماس در اسرائیل (فلسطین اشغالی) حضور دارند.

این مقام پنتاگون از اظهارنظر درباره تعداد نیروهای عملیات ویژه آمریکایی که در حال حاضر در فلسطین اشغالی حضور دارند خودداری کرده است.گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس از انهدام یک خودروی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در شرق محله الزیتون غزه با آر پی جی یاسین 105 خبر داد.ساکنان کرانه باختری در واکنش به بمباران وحشیانه یک منطقه مسکونی در اردوگاه «جبالیا» واقع در شمال نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی که منجر به شهادت و زخمی‌شدن بیش از 400 نفر شد، دست به اعتصاب سراسری زدند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TASNIMNEWS_FA: بیست و ششمین روز «طوفان الاقصی»| مقاومت سرسختانه مبارزان فلسطینی، صهیونیست‌ها را زمین‌گیر کرد / هلاکت ۱۳ نظامی اسرائیلی در شمال غزهآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: بیست‌وششمین روز «طوفان الأقصی»| هلاکت ۹ نظامی صهیونیست/ درگیری شدید در محله «الزیتون» غزهآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: بیست‌وششمین روز «طوفان الأقصی»|هلاکت ۹ نظامی صهیونیست در شمال غزه/ درگیری‌ شدید در شرق خان‌یونس/ کلمبیا و شیلی سفرای خود را فراخواندندآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: بحران غزه؛ بی‌خانمانی بیش از یک میلیون فلسطینیدر بیست و پنجمین روز از جنگ اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه، هلال احمر فلسطین سه‌شنبه 9 آبان اعلام کرد که جنگنده‌های اسرائیلی اطراف بیمارستان قدس در شمال

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: تکذیب روایت رژیم صهیونیستی درباره آزادی یک اسیر اسرائیلی توسط حماسبه گزارش ایلنا، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ادعای رژیم صهیونیستی در رابطه با آزادی یک نظامی زن اسرائیلی در جریان حمله زمینی شامگاه یکشنبه به غزه را رد کرد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: بیست‌وششمین روز «طوفان الأقصی»| تداوم بمباران غزه/ درگیری‌ شدید در شرق خان‌یونس/ قدردانی حماس از بولیویآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕