بیست و ششمین روز «طوفان الاقصی»| مقاومت سرسختانه مبارزان فلسطینی، صهیونیست‌ها را زمین‌گیر کرد / هلاکت 13 نظامی اسرائیلی در شمال غزه4:07- هدف قرار گرفتن نظامیان صهیونیست در نابلس جنبش مقاومت اسلامی لبنان بیانیه ای در خصوص هدف قرار دادن یک فروند پهپاد رژیم صهونیستی با بکار گیری موشک زمین به هوا صادر کرد.

«عبدالقدوس الشهاری» معاون بخش رسانه‌ای جنبش انصار الله یمن در گفت‌وگو با اسپوتنیک عربی، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تنگه باب المندب با توجه به ادامه جنگ و امکان استفاده از آن به عنوان کارت و اهرم فشار گفت: ما از همه کارت‌های خود به خاطر آرمان فلسطین و مقدسات استفاده خواهیم کرد و اگر اسرائیل حملات و تجاوزات خود را متوقف نکند، هرج و مرج در منطقه گسترش خواهد یافت و چه بسا این وضعیت به جنگ منطقه‌ای یا جهانی (تمام عیار) تبدیل شود.

مقامات این بیمارستان اعلام کردند، جان صدها بیمار و مجروح به دلیل از کار افتادن ژنراتور اصلی این بیمارستان با خطر جدی روبرو است مقامات بیمارستان خواستار مداخله فوری برای تامین سوخت این بیمارستان و همچنین مجتمع پزشکی الشفا برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه بزرگ شدند.2:33- آمار شهدا و مجروحان جنایت صهیونیست‌ها در حمله به اردوگاه جبالیا

طی روزهای اخیر پایگاههای اشغالگران آمریکایی در عراق و سوریه بارها هدف حملات موشکی و پهپادی گروههای مقاومت گرفته استوزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که شمار شهدای غزه از آغاز حملات رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر تاکنون به 8805 نفر افزایش یافته است. 22هزار و 240 نفر هم در جریان این حملات زخمی شدند که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند امارات و اردن از مداخله جنبش انصارالله در جنگ بین «اسرائیل» و مقاومت فلسطین به نگران هستند.

