بازار کریپتو سودهای وال استریت را دنبال کرد، زیرا سرمایه‌گذاران ظاهرا از تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره بین ۵.۲۵ تا ۵.۵۰ استقبال کردند. بیت‌کوین پس از رسیدن کوتاه مدت به ارزش ۳۵ هزار و ۶۳۱ دلار، در ساعت 5:15 عصر به وقت شرقی ۲.۱ درصد افزایش یافت و به ۳۵ هزار و ۳۸۱ دلار رسید. یک دقیقه بعد، اتر ۱.۹۳ درصد افزایش یافت و به قیمت ۱۸۵۰ دلار فروخته شد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۱.۳۲ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۳.۲۵ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۵۲.۸۲ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۰۸ درصد افزایش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۵۷.۵۳ میلیارد دلار است که ۴۳.۷۶ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۵.۸۹ میلیارد دلار است که ۱۰.۲۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال بوده و حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۵۱.۴۹ میلیارد دلار است که ۸۹.۵۰ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد.این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۴۴ درصد افزایشتغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.

