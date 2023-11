بورل: محافظت از غیرنظامیان یک مسئولیت اخلاقی و حقوقی است

بورل با بیان اینکه در قبال آمار بالای تلفات جانی پس از بمباران اردوگاه آوارگان جبالیا توسط اسرائیل وحشت زده شده است، اظهار داشت: حق دفاع از خود باید همیشه با مسئولیت حفاظت بهترین شکل ممکن از غیرنظامیان متعادل باشد. وقتی کمک بشردوستانه مورد بحث قرار می‌گیرد، قانون جنگ و انسانیت باید همیشه حاکم باشد. اتحادیه اروپا از هفته گذشته خواستار توقف درگیری‌ها برای ایجاد کریدورهای بشردوستانه و تامین نیازهای انسانی است. تامین امنیت غیرنظامیان نه تنها از نظر اخلاقی، بلکه از نظر قانونی نیز الزامی است.

