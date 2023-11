به گزارش ایسنا، فرماندار کوهسرخ با اشاره به اینکه تاکنون ۴۶۰ نفر در این سامانه ثبت‌نام و فرم ج آنها مورد تأیید قرار گرفته است، گفت: تمامی دستگاه‌های خدماتی مکلف به همکاری نسبت به اجرای شبکه خدماتی در طرح نهضت ملی مسکن هستند.

رأفتی تصریح کرد: نهضت ملی مسکن از اصلی‌ترین طرح‌های دولت سیزدهم است و ضروری است دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای اهداف برنامه‌ریزی ‌شده، اهتمام ویژه‌ای داشته و در روند اجرایی پروژه‌ها تسریع کنند. فرماندار کوهسرخ در ادامه بر ساخت خانه‌های مقاوم در شهرستان تأکید کرد و گفت: حدود ۶۰ درصد منازل مسکونی کوهسرخ دارای بافت خشتی و گلی، غیر مقاوم است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه به لحاظ گسل درونه، فرونشست و باران‌های سیل‌آسا و از طرفی بافت فرسوده حداکثری روستایی در منطقه پرخطر هستیم، از شهروندان تقاضا داریم از تسهیلات مسکن روستایی برای مقاوم‌سازی استفاده کنند.

