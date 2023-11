وی، با بیان اینکه خوشبختانه در روند برگزاری این مسابقات هیچ تنش و اعتراضی نبوده است، افزود: طرح‌های ارائه شده در این مسابقات بسیار خوب بود. انصاری، با بیان اینکه شرکت کنندگان در این مسابقات اخلاق حرفه‌ای را رعایت کردند، ابراز امیداواری کرد: نفرات برتر در مسابقات مرحله جهانی نیز خوش بدرخشند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، با بیان اینکه در مرحله بعدی در رشته رباتیک ۳۰ تیم ۲ نفره با یکدیگر رقابت خواهند کرد، گفت: در این رقابت‌ها هم تیم‌های منتخب به مرحله جهانی معرفی خواهند شد. انصاری، اضافه کرد: در زمینه اجرای این رویداد ملی از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی و خیرین حوزه مهارت به عنوان مشارکت‌کنندگان اجتماعی استفاده خواهد شد که خوشبختانه در ۲ رقابت اول یعنی طراحی مد و لباس و آشپزی شاهد این مشارکت بودیم.

به گزارش ایلنا ؛ مسابقات ملی مهارت در کشور سابقه تاریخی ۴۵ ساله دارد و تجربه برگزاری مسابقات ملی مهارت پس از انقلاب و حضور در چندین دوره مسابقه جهانی آن موجب اصلاح گام به گام این فرآیند و کاهش سطح اختلاف مسابقات ملی با مسابقات جهانی شده است.

در آئین اختتامه این دوره از مسابقات با تجلیل از نفرات برتر مرحله کشوری بیست و یکمین دوره مسابقات ملی مهارت رشته آشپزی، طاها حدادان از سمنان موفق به کسب طلا و امیر ارسلان خلیلیان از اصفهان موفق به کسب نقره همچنین با تجلیل از نفرات برتر مرحله کشوری بیست و یکمین دوره مسابقات ملی مهارت رشته فناوری مد ولباس، بهار آذرخش از لرستان موفق به کسب برنز شد، صبا شریفی از آذربایجان غربی موفق به کسب طلا، زهرا عبدالهی از اصفهان موفق به کسب طلا و سیده زهرا موسوی‌خلردی از مازندران موفق به کسب برنز شدند.

