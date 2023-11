این اسلحه از قدرت تخریب چندان بالایی برخوردار نشده با این حال سرعت آتش زایی آن بی‌نظیر است. به طور کلی چیزی در حدود ۳.۲ ثانیه وقت کافی است تا یک خشاب کامل از این اسلحه در سینه دشمن خالی شود. این مدت زمان بسیار کوتاه‌تر از دیگر سلاح‌ها بوده و می‌تواند دشمن را با سرعت بالاتری از میدان نبرد خارج سازد.

اما نباید نسبت به معایب و محدودیت‌های آن هم بی‌توجه باشید که یکی از مهمترین آن‌ها سرعت ریلود نسبتاً بالا است. یعنی چیزی معادل ۳ ثانیه طول می‌کشد تا این سلاح ریلود شود. از سوی دیگر سرعت شلیک آن تا حدودی کند به نظر می‌رسد.

نوع گلوله‌های این اسلحه ۵.۵۶ میلیمتری بوده و دارای ظرفیت ۵۰۰ است. بازیکنان می‌توانند تعداد ۴ تجهیزات جانبی را بر روی این اسلحه سوار کنند.اسلحه بریل ام ۷۶۲ را به این دلیل می‌توان در میان جای داد که از سرعت بسیار بالای شلیک گلوله برخوردار شده است. پس با استفاده از آن بازیکنان می‌توانند در هر ثانیه آسیب‌های بیشتری را به دشمن وارد کنند. این اسلحه را می‌توانید به راحتی و بدون دردسر در هر نقطه‌ای پیدا کنید.

نوع گلوله‌های این سلاح ۷.۶۲ میلیمتری بوده و ظرفیت آن ۵۰۰ است. بازیکنان می‌توانند از ۴ عدد تجهیزات جانبی بر روی این اسلحه استفاده کنند.اگر به دنبال یک سلاح تهاجمی بسیار قدرتمند از میان هستید می‌توانید این اسلحه را انتخاب کنید. سلاحی که قادر به شلیک گلوله‌های ۷.۶۲ میلیمتری بوده و ظرفیت آن نیز بزرگ است. با این حال لگد بالایی هم دارد.

