بنگاه های املاک سیستان و بلوچستان زیر ذره بین تعزیرات حکومتی

مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: شعبه با توجه به بررسی محتویات پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۱۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، از ابتدای امسال تا کنون با اجرای نظارت بر بنگاه های املاک در استان، تا کنون ۳۶ گروه بازرسی از ۱۲۸ بنگاه املاک بازرسی کرده اند که در این بازرسی ها تخلف ۷۵ بنگاه املاک محرز و پرونده تعزیراتی برای آنها تشکیل شده است.

