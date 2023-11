ابوترابی‌فرد گفت: قرآن کریم برای فقهای در تراز قرآن، شخصیت‌هایی که معارف دین را با مبانی او دریافته‌اند و از یک تربیت شایسته اعتقادی، اخلاقی و رفتاری برخوردار هستند، رسالتی را تعریف می‌کند که برای انبیا تعریف کرده است. از آنجایی که مسئولیت فقیه در تراز قرآن، رسالت انبیا و تربیت جامعه است و این رسالت جز در سایه ایمان، دانش، معرفت و عمل صالح محقق نمی‌شود، لذا فقیه، انسانی است که علم را با عمل گره زده است.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: آیت الله قاضی طباطبایی، این عالم بزرگوار در آغاز سده ۱۴۰۰ در قیام عزت آفرین مردم تبریز در برابر رضاخان، همراه پدر مجاهد و تربیت یافته در مدرسه امام صادق(ع)، از تبریز به تهران تبعید می‌شود و بعد با حضور در محضر علمای بزرگی چون آیت الله کمره‌ای، به معارف ناب اسلام و قرآن و مدرسه اهل بیت(ع) اشراف علمی می‌یابد و سپس به نجف اشرف رفته و با کوله باری از علم و قلبی لبریز از ایمان با فضائل اخلاقی و عمل صالح به دیار آذربایجان بازمی‌گردد و هم‌چون مشعلی پرفروغ، مسیر حرکت...

ابوترابی‌فرد اظهار کرد: دیروز فقهای ما مسیر آگاهی، بیداری و آراستگی به ایمان و عمل صالح را برای قوم و خطه خود تبیین کرده و با عمل صالح در جامعه خود ایفای نقش می‌کردند، تبریز را متحول می‌کردند و خطه آذربایجان را به خطه مقاوم در برابر بیگانگان مبدل می‌ساختند و امروز شخصیت‌های تراز اول روحانی عالم تشیع جهان اسلام را متحول کرده‌اند. این غزه قهرمان، محصول مقاومت، ایستادگی، شهادت طلبی و اقتدار لشکر عاشورای خطه آذربایجان است.

امام جمعه موقت تهران گفت: آن زمانی که در عملیات نظامی شش روزه، سرزمین اشغالی به سه برابر افزایش یافت و سرزمین‌های اشغالی ۴۸ و ۶۸ در امنیت کامل بود، گذشته است. امروز عملیات در قلب زمین‌های اشغالی ۴۸ اجرا می‌شود. امنیت را از رژیم صهیونیستی سلب کرده و قدرت نظامی آن‌ها را فرو ریخته است. این دستاورد لشکر عاشورا و پیام ملت بزرگ ایران و مقام معظم رهبری به جهان است.

