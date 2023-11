بلینکن پس از اجرای عملیات «طوفان الاقصی» به اسرائیل، اردن، قطر، بحرین، عربستان، امارات و مصر سفر کرده بود.

TASNIMNEWS_FA: نشست خبری فیدان و امیرعبداللهیان: رئیسی به زودی به ترکیه می‌رود/ طرح ایران برای بحران غزهآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

ISNA_FARSI: با ادامه جنگ در غزه، مقاومت برای اقدامات غافلگیرانه دیگری تصمیم می‌گیرد/ رئیسی به ترکیه می‌رودوزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: رژیم صهیونیستی در جنایت‌های خود علیه مردم غزه از همه نوع سلاح‌های ممنوعه استفاده می‌کند.

ISNA_FARSI: اقتصاد ترکیه به کدام سو می‌رود؟یک نظرسنجی نشان داد، فعالیت کارخانه‌های ترکیه در ماه اکتبر برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت، زیرا شرکت‌ها در تلاش برای تضمین کسب‌وکار جدید و کاهش تولید بودند.

ISNA_FARSI: راه‌حلی برای دورریختنی‌های دردساز برای طبیعتکتاب «جهان به سفر می‌رود» نوشته زهرا شجاعی و حانیه شجاعی برای بچه‌ها منتشر شد.

ISNA_FARSI: تیم والیبال شهرداری ارومیه به دنبال کسب اولین پیروزی در لیگ برترتیم والیبال شهرداری ارومیه به مصاف هم نام گنبدی خود می‌رود.

