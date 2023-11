وی در ادامه با توجه به پیامدهای انسانی ناشی از شدت حملات هوایی رژیم صهیونیستی در نوار غزه و اقدامات خارج از عرف و قواعد بین­‌المللی رژیم اشغالگر در حمله به غیرنظامیان بی­‌دفاع در بخش اشغالی گفت: این نوع اقدامات، انسانیت را به چالش می­‌کشد و با قوانین بین‌المللی بشر دوستانه در تضاد است.

عالیشوندی در ادامه تاکید کرد: کمیته بین­ ا­لمللی صلیب سرخ به نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستانه باید ورود جدی داشته­ باشد و این اقدامات خلاف قوانین بین­‌المللی را محکوم ­کند، چراکه بسیاری از موارد کنوانسیون­­‌های چهارگانه ژنو نقض شده است. عدم رعایت استانداردهای اخلاقی، حمله به کودکان، زنان و خبرنگاران، هدف قراردادن زیرساخت­های آب، برق، سوخت و همچنین گرسنه نگه­داشتن غیرنظامیان و... از جمله موارد نقض حقوق بشر است.

معاون اموربین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر با بیان اینکه بشریت در غزه در خطر است افزود هدف قراردادن کادر درمان، بیمارستان‌ها، آمبولانس­‌ها و امدادگران جمعیت هلال احمر منجر به فروپاشی کامل بخش بهداشت و درمان و در نهایت ناتوانی در ارائه خدمات درمانی و امدادی به مجروحان شده است.

عالیشوندی افزود: باید راهی ایمن جهت ارسال کمک های بشردوستانه به این کشور پیدا شود. محموله­‌های بشردوستانه ایران باید هرچه زودتر به دست مردم غزه برسند. یک کشتی با ظرفیت ۲۰ هزار تن از محل کمک­‌های مردم ایران در حال آماده سازی برای ارسال به غزه است و از کمیته صلیب سرخ خواستاریم که ضمن پیگیری، درخصوص اخذ مجوزهای لازم از دولت مصر جهت ارسال این محموله­‌ها تسهیل گری کند.

ونسان کاسارد رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران در این دیدار ضمن ابراز خشنودی از حضور در ایران گفت: موضوع غزه اولویت ما در کمیته صلیب سرخ است، نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستانه در غزه بی­‌سابقه است. کمیته بین المللی صلیب سرخ ۶۰ سال است که در این کشور حضور دارد ولی به دلیل درگیری­‌های اخیر مجبور شده است تا محل و موقعیت دفتر نمایندگی خود را جابه‌جا کند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: ساکنان باقی مانده قره‌باغ به کمک‌های اولیه احتیاج دارندکمیته بین‌المللی صلیب سرخ در حال ارائه کمک‌های بشردوستانه به ارمنی‌هایی است که هنوز در قره‌باغ باقی مانده‌اند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تاکید دفتر حقوق بشر سازمان ملل بر لزوم «آتش‌بس فوری بشردوستانه»دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه «بسیار ضروری» است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: ارتش اسرائیل: نیروهای حماس از سوخت‌ ارسالی برای بیمارستانهای غزه، سوء استفاده می‌کنندارتش اسرائیل فاش می کند - سازمان تروریستی حماس اینگونه سوخت را از بیمارستان های نوار غزه به هزینه نیازهای بشردوستانه ساکنان غزه می گیرد.

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ بمباران بیمارستان یا خیابان‌های منتهی به بیمارستان؟خبرنگار الجزیره در گزارش خود عنوان می‌کند که رژیم صهیونیستی اخیرا خیابان‌های منتهی به بیمارستان‌های غزه را بمباران کرده تا مسیر خودروهای امدادی به بیمارستان را مسدود کند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: تأکید پادشاه اردن بر لزوم آتش‌بس فوریبه گزارش ایلنا، «عبدالله دوم» پادشاه اردن طی تماس تلفنی با «جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا، بر اهمیت آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه برای اطمینان از ارسال بی‌وقفه کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: آژانس امداد سازمان ملل: آتش بس فوری بشردوستانه در غزه به موضوع مرگ و زندگی تبدیل شده استکمک بیشتر برای مردم در جنوب غزه: حدود پنجاه کامیون کمک انسان‌دوستانه

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕