داستان «چاردیواری» دربارهٔ جوانی به نام نادر است که در گذشته درخواست دختر جوانی به نام مریم را برای ازدواج ظاهری و رسمی قبول کرده و دختر که قصد داشته با این ازدواج در خارج از کشور ادامه تحصیل دهد، حالا پس از چند سال از خارج از کشور برگشته و قصد دارد به ازدواج با نادر خاتمه بدهد، به همین خاطر با همکاری نادر طوری در برابر پدرش صحنه‌سازی می‌کند که گویی او و نادر پس از چند سال زندگی مشترک، باهم اختلاف دارند.

مرتضی احمدی، هنرمند باسابقه سینما و تلویزیون و صداپیشه کشورمان متولد 10 آبان 1303 بود که 30 آذر 1393 در سن 90 سالگی در اثر مشکل ریوی درگذشت. گزارش ارزیابی عملکرد درگاه‌های مجازی شبکه‌های رادیو و تلویزیونی در ایام محرم بازه زمانی 1 مرداد تا 9 مرداد 1402 با روش تحلیلی کمی و کیفی بررسی شده است.

این شبکه بر خلاف رویه‌های مرسوم که بیشتر گزیده برنامه‌ها را در فضای مجازی منتشر می‌کنند؛ به تولید اختصاصی برای فضای مجازی اقدام کرده و با تقطیع فایل‌های برنامه همراه با توضیحات کامل مخاطبان را ترغیب به استفاده از مطالب کرده است. همچنین بارگذاری تصاویر با کیفیت، اطلاع رسانی دقیق و پوشش حداکثری آنتن در تمام پیام رسان‌ها از اقدامات موثر این شبکه است.

این مستند پژوهشی از تولیدات جدید گروه سیاسی شبکه پنج است که در دو قسمت 40 دقیقه‌ای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته 9و10 آبان ماه تقدیم نگاه مخاطبان می‌شود. تمام کارشناسان و مجری این برنامه از طلبه‌های فعال کشورند. این برنامه در 26 قسمت جمعه شب‌ها بر روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.

در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش ها و زحمات سید جواد مبینی پور، محسن سیاهکلی به عنوان مدیر جدید اطلاعات و برنامه ریزی شبکه نسیم معرفی شد.

