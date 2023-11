بسته خبری سینما| اولین تیزر از «سرهنگ ثریا» بیرون آمد/ عبور «هتل» از مرز ۸۰ میلیارد تومانی

ژاله صـامتی، وحید آقاپور، حمیدرضا محمدی، دیبا زاهدی، سلیمه رنگزن، شهروز آقایی پور، منیره حسین زاده، رها رهبانی نیا و مجید پتکی بازیگران «سرهنگ ثریا» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج با پخش از بهمن سبز هستند که از زاویه‌ای متفاوت به حضور سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در پادگان اشرف می‌پردازد.

در شب اول و دوم این رویداد قسمت‌های جدید مستند «بر سینمای ایران چه گذشت» به کارگردانی شهرام میراب‌اقدم، محصول مرکز مستند سوره و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس که به طور مشخص به واکاوی تاریخ سینمای ایران در سال‌‌های 1372 تا 1384 می‌پردازد، به نمایش گذاشته و پس از آن میزگردی با حضور سینماگران شاخص پیشکسوت و مدیران سینمای ایران در ادوار مختلف برگزار می‌شود. شب پایانی این برنامه نیز به جمع‌بندی آنچه در 2 دوره رویداد درباره آن صحبت شد، اختصاص دارد.

این جشنواره بعنوان قدیمی‌ترین جشنواره فیلم های ورزشی در جهان شناخته می‌شود و فیلم سینمایی «گیج‌گاه» با روایت کمدی‌ ورزشی توانسته نظر داوران این رویداد را جلب کند و در سه رشته اصلی در این رویداد به رقابت بپردازد.

این فیلم پس از اولین حضور جهانی خود در بخش اصلی هفتاد و نهمین جشنواره فیلم ونیز، نمایش خود در فستیوال‌های تورنتو، بوسان، هامبورگ، آسیاپاسفیک، سائوپائولو، لیسبون، گوتنبرگ، اوراسیا، ژنو و … را ادامه داد و جوایز مختلفی را از آن خود کرد.در خلاصه داستان فیلم آمده است: زندگی نابینایی به نام علی با ورود نابهنگام زنی متواری، آشفته می‌شود…

در جلسه مشترک کمیته طراحی دروس و محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش و سیدمجید رحیمی مدیر پژوهش و امور استان‌های مرکز که دوشنبه 8 آبان ماه در مرکز گسترش برگزار شد، حاضران نکات مورد نظر و پیشنهادهایشان درباره نحوه تدریس، دروس و ویژگی‌های این دوره را اعلام کرده و مقرر شد با برنامه‌ریزی‌های بعدی، تا بهمن ماه 1402، شیوه‌نامه این دوره تهیه و درباره آن اطلاع رسانی شود.

ISNA_FARSI: «سرهنگ ثریا» به سینماها رسید + ویدیوهمزمان با اکران «سرهنگ ثریا» اولین ساخته لیلی عاج، تیزر این فیلم سینمایی رونمایی شد.

MASHREGHNEWS: کشف فرار مالیاتی ۱۹۰ میلیارد تومانی؛ متهم دستگیر شدرئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از کشف فرار مالیاتی ۱۹۰ میلیارد تومانی یک شرکت در شمال تهران خبر داد.

ISNA_FARSI: تخصیص سرمایه در گردش ۲ میلیاردی به مجتمع کشاورزی سبز ملایررئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از تخصیص سرمایه در گردش دو میلیارد تومانی به مجتمع کشاورزی سبز ملایر در روستای جوزان خبرداد.

ISNA_FARSI: کشف دپوی ۴۵۰ میلیاردی کالای قاچاق در شیرازفرمانده انتظامی استان فارس از کشف انواع قطعات موتور قایق خارجی قاچاق به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک سوله در یکی از محله‌های شهرستان شیراز خبر داد.

ETEMADONLINE: طلب 102 میلیارد تومانی پرسپولیس از دولتبا اعلام رضا درویش باشگاه پرسپولیس 102 میلیارد تومان از دولت طلبکار است و سازمان حسابرسی نیز این طلب را تائید کرده است.با اعلام مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بعد از خصوصی‌سازی باشگاه هر بدهی و تعهدی که از سوی باشگاه ایجاد شود ، دولت عهده دار آن خواهد بود و ربطی به باشگاه پرسپولیس ندارد.

ISNA_FARSI: خروج اولین گروه از فلسطینی‌های دو تابعیتی از غزه پس از میانجی‌گری قطرخبرگزاری فرانسه گزارش داد که اولین فلسطینی‌های دوتابعیتی غزه را از طریق گذرگاه رفح به مقصد مصر ترک کردند. این بعد از آن بود که منابع اعلام کردند که قطر در توافقی میان مصر، حماس و رژیم صهیونیستی با هماهنگی آمریکا برای بازگشایی گذرگاه رفح به میانجیگری پرداخت.

