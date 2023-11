بسته خبری سینما| اولین تیزر از «سرهنگ ثریا» منتشر شد/ عبور «هتل» از مرز ۸۰ میلیارد تومانی

ژاله صـامتی، وحید آقاپور، حمیدرضا محمدی، دیبا زاهدی، سلیمه رنگزن، شهروز آقایی پور، منیره حسین زاده، رها رهبانی نیا و مجید پتکی بازیگران «سرهنگ ثریا» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج با پخش از بهمن سبز هستند که از زاویه‌ای متفاوت به حضور سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در پادگان اشرف می‌پردازد.

در شب اول و دوم این رویداد قسمت‌های جدید مستند «بر سینمای ایران چه گذشت» به کارگردانی شهرام میراب‌اقدم، محصول مرکز مستند سوره و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس که به طور مشخص به واکاوی تاریخ سینمای ایران در سال‌‌های 1372 تا 1384 می‌پردازد، به نمایش گذاشته و پس از آن میزگردی با حضور سینماگران شاخص پیشکسوت و مدیران سینمای ایران در ادوار مختلف برگزار می‌شود. شب پایانی این برنامه نیز به جمع‌بندی آنچه در 2 دوره رویداد درباره آن صحبت شد، اختصاص دارد.

این جشنواره بعنوان قدیمی‌ترین جشنواره فیلم های ورزشی در جهان شناخته می‌شود و فیلم سینمایی «گیج‌گاه» با روایت کمدی‌ ورزشی توانسته نظر داوران این رویداد را جلب کند و در سه رشته اصلی در این رویداد به رقابت بپردازد.

این فیلم پس از اولین حضور جهانی خود در بخش اصلی هفتاد و نهمین جشنواره فیلم ونیز، نمایش خود در فستیوال‌های تورنتو، بوسان، هامبورگ، آسیاپاسفیک، سائوپائولو، لیسبون، گوتنبرگ، اوراسیا، ژنو و … را ادامه داد و جوایز مختلفی را از آن خود کرد.در خلاصه داستان فیلم آمده است: زندگی نابینایی به نام علی با ورود نابهنگام زنی متواری، آشفته می‌شود…

در جلسه مشترک کمیته طراحی دروس و محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش و سیدمجید رحیمی مدیر پژوهش و امور استان‌های مرکز که دوشنبه 8 آبان ماه در مرکز گسترش برگزار شد، حاضران نکات مورد نظر و پیشنهادهایشان درباره نحوه تدریس، دروس و ویژگی‌های این دوره را اعلام کرده و مقرر شد با برنامه‌ریزی‌های بعدی، تا بهمن ماه 1402، شیوه‌نامه این دوره تهیه و درباره آن اطلاع رسانی شود.

بسته خبری سینما| اولین تیزر از «سرهنگ ثریا» بیرون آمد/ عبور «هتل» از مرز ۸۰ میلیارد تومانی

«سرهنگ ثریا» به سینماها رسید + ویدیوهمزمان با اکران «سرهنگ ثریا» اولین ساخته لیلی عاج، تیزر این فیلم سینمایی رونمایی شد.

فیلمی از کشتار مردم توسط صهیونیست ها در جبالیانخستین تصاویر از محل کشتار مردم به دست رژیم صهیونیستی در جبالیا منتشر شد.

«پسری که از پنجره بیرون را نگاه می‌کرد» برای بچه‌هاکتاب «پسری که از پنجره بیرون را نگاه می‌کرد» به نویسندگی جمال‌الدین اکرمی منتشر شد.

بیاینه مشترک کانون کارگردانان سینمای ایران و شورایعالی تهیه کنندگان؛ از سخنان عسگرپور حمایت کامل می‌کنیم + متن بیانهکانون کارگردانان سینمای ایران و شورایعالی تهیه کنندگان سینما در مورد ممنوع الکاری زنان بازیگربیانیه مشترک منتشر کردند و نوشتند: از سخنان رئیس هیئت مدیره خانه سینما حمایت می ‌کنیم.

کشته شدن خبرنگار رویترز در لبنان با شلیک از سمت اسرائیلبه گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرد که «عصام عبدالله»، خبرنگار رویترز در لبنان در سیزدهم اکتبر در حمله اسرائیل به مرز لبنان کشته شد.

