وی افزود: برخی مشکلات موردی است و در حوزه توزیع و انتقال، قیمت‌های تمام شده، مسائلی وجود دارد که می‌توان با ارائه راهکارها و ایده‌ها از نقاط قوت یکدیگر استفاده کرد.مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران گفت: متاسفانه نارسایی‌هایی که در سطح کشور و توانیر وجود دارد این است که ارتباطات شرکت توزیع و نشست‌های توانیر بسیار کم است و لازم است موضوعات به صورت یک‌جا جمع آوری شده و به صورت مداوم و مستمر پیگیری شود.

بابایی یادآور شد: ایده نشست هم‌اندیشی بین شرکت‌های توزیع خطه شمال کشور چهار شرکت از استان‌های مازندران مرکز و غرب، گیلان، گلستان بوده است که با توجه به حجم فعالیت‌ها و سهمی که این شرکت‌ها در کل کشور دارند نشست تخصصی در غرب مازندران انجام شود و در ادامه نیز نشست‌های فصلی در همه شرکت‌ها برگزار خواهد شد.

این مسئول هدف این نشست را شناسایی چالش‌ها و رویکرد و نقاط قوت به صورت یک تیم سازمانی بزرگ عنوان کرد و یادآور شد: هدف ما کمک رسانی و رفع مشکلات است در واقع در برنامه‌های توانیر تاثیرگذار باشد.

