آزمون پایان دوره آموزشی داوری میانجیگری استان اصفهان ساعت ۹ صبح در مرکز جابرانصاری به نشانی خیابان جابرانصاری، حد فاصل خیابان ابونعیم و کاوه، جنب بوستان بهشت برگزار می‌شود. آزمون استخدام نیروی انسانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ساعت ۹ صبح در مرکز شیخ کلینی به نشانی خیابان مرداویج، خیابان شیخ کلینی، روبروی مسجد المهدی برگزار می‌شود.

زمان شروع فرایند این آزمون‌ها ساعت ۸ صبح است. توصیه می‌شود داوطلبان نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون در محل آزمون حضور داشته باشند. داوطلبان حتما کارت ورود به جلسه، کارت شناسایی (کارت ملی)، مداد مشکی نرم، خودکار و پاک کن به همراه داشته باشند و از آوردن گوشی همراه، ساعت و انگشتر هوشمند، تبلت، قلم نوری و ... خودداری کنند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: برپایی آزمون استخدامی وزارت امور خارجه و پایان دوره داوری و میانجی‌گری در فارسبه‌همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی فارس، آزمون استخدام نیروی انسانی وزارت امور خارجه و آزمون پایان دوره‌داوری و میانجی‌گری در این استان برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رایزنی امیرعبداللهیان و فیدان در آنکاراوزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در آنکارا با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رایزنی امیرعبداللهیان با همتای قطری خود در دوحهوزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر یک روزه خود به دوحه با نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و رایزنی کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: وزیر امور خارجه تایلند خواستار مساعدت ایران در روند آزادی اتباع خود شدبه گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در زمان حضور در دوحه، به درخواست پارنپری نوکارا، وزیر امور خارجه تایلند، با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: درخواست تایلند از ایران برای کمک به آزادی شهروندان این کشور در غزهوزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در زمان حضور در دوحه، به درخواست وزیر امور خارجه تایلند، با او دیدار و گفت‌وگو کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: برگزاری هشتمین نشست مشترک کنسولی ایران و روسیه در مسکوهشتمین نشست مشترک کنسولی ایران و روسیه با حضور مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و همتای روس وی در مسکو برگزار شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕