برگزاری نشست تبیینی و روشنگری استکبارستیزی در جهاددانشگاهی استان اردبیل

ISNA_FARSI: یادواره شهدای دانشجوی مدافع حرم برگزار می‌شودسرپرست جهاددانشگاهی واحد استان قم در دیدار با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، گفت: جشنواره مهدویت و یادواره شهدای دانشجوی مدافع حرم توسط جهاددانشگاهی استان برگزار می‌شود.

ISNA_FARSI: ۲۲۰نخبه در کمیته امداد اردبیل شناسایی شده اندمدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: ۲۲۰ نخبه علمی، قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در کمیته امداد استان اردبیل شناسایی شده است.

ISNA_FARSI: تجلیل از جهاددانشگاهی کرمان در اجرای طرح سربازمهارت/ آموزش ۳۰ هزار سرباز توسط این نهادرئیس جهاددانشگاهی استان کرمان گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون بیش از ۳۰ هزار سرباز در مراکز مختلف از آموزش‌های تخصصی توسط جهاددانشگاهی استان کرمان بهره‌مند شده‌اند.

ISNA_FARSI: فلسفه وجودی جهاددانشگاهی پر کردن خلأها استاستاندار چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به ظرفیت‌های خوب جهاددانشگاهی، گفت: فلسفه وجودی جهاددانشگاهی پر کردن خلأها است که خوشبختانه امروز با حضور رئیس جهاددانشگاهی در استان تفاهم‌نامه خوبی به امضاء رسید.

ISNA_FARSI: تلاش جهاد دانشگاهی توسعه ساختارهای فناورانه با مساله‌ شناسی و نیازهای لرستان استسرپرست جهاددانشگاهی لرستان گفت: تلاش ما توسعه ساختارهای فناورانه با مساله‌ شناسی و نیازهای استان است.

ISNA_FARSI: در ۲۰۰ روستای استان اردبیل طرح بهارستان اجرا شدمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: عملیات اصلاح و نوسازی شبکه برق رسانی در روستاهای استان با قدرت در حال اجرا می باشد.

