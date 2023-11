برگزاری رزمایش ناوگان خودرویی در پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

صفتی در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص پدافند غیرعامل و مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: جایگاه پدافند غیرعامل در پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی بسیار حائز اهمیت است و خوشبختانه در سال‌های اخیر با اقدامات نوآورانه و شاخص دستاوردهای خوبی به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت بیانات مقام معظم رهبری در حوادث جاری غزه را، حوادثی آینده‌ساز دانست و با اشاره به مظلومیت توام با اقتدار مردم پراستقامت غزه، تصریح‌کرد: دشمن ددمنش و خونخوار، برای جنایت و کشتار کودک و زن و مرد و پیر و جوان هیچ حدی قائل نیست و مردم غزه به معنای عمیق و حقیقی کلمه مظلومند.

صفتی ادامه داد: مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با حمایت‌های همه جانبه خود همسو با مصون‌سازی و اجرایی شدن اهداف مهم و استراتژیک پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سطح مجتمع همیشه پیشرو بودند و امیدواریم با رهنمودهای مدیران توانمند و جهادی مجتمع این حرکت بزرگ تداوم یابد.

در ادامه بابک دده خانی، رئیس HSE پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی گزارشی از فعالیت‌های این واحد در سال جاری ارائه کرد. دده خانی به نقش واحدهای مختلف پالایشگاه پنجم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در رسیدن به اهداف مهم در این حوزه اشاره و بیان کرد: با همدلی و کار گروهی کلیه کارکنان و متخصصان تاکنون توانسته‌ایم گام‌های بسیار مثبت و سازنده‌ای برای پروژه‌ها و موارد مهم حوزه پدافند غیرعامل در پالایشگاه پنجم پارس جنوبی پیاده‌سازی نمائیم.

به گزارش ایسنا به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، رزمایش مشترک ناوگان خودرویی در سطح پالایشگاه با حضور تمام واحدهای عملیاتی و پشتیبانی با موفقیت برگزار شد.

