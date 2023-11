برگزاری تخصصی ترین همایش هنر صنعت طلای کشور به میزبانی یزد

«محمد فرخی» دبیر این همایش عصر امروز چهارشنبه ۱۰ آبان در جمع خبرنگاران، مهمترین هدف برگزاری این همایش را ارتقای تجربیات فعالان هنرصنعت طلا و جواهر و نیز احیای جایگاه یزد به عنوان شهر ملی زیورآلات خواند و گفت: البته تلاش داریم یزد را با توجه به سبقه فعالیت در این هنرصنعت به عنوان شهر جهانی زیورآلات در یونسکو نیز به ثبت برسانیم.

وی با اشاره به برگزاری اولین همایش در دانشگاه یزد، گفت: پارسال دومین همایش که به عنوان بزرگترین و تخصصی‌ترین همایش حوزه جواهرات کشور طی ۱۰ سال گذشته شناخته شد را در سالن همایشهای بین المللی در تهران با حضور ۵۰۰ نفر از فعالان این حوزه برگزار کردیم و امسال نیز میزبان ۸۵۰ نفر از فعالان، تولیدکنندگان و صاحبنظران کشور در میبد خواهیم بود.

فرخی علت معرفی این همایش به عنوان بزرگترین و تخصصی‌ترین همایش هنرصنعت طلا در کشور را وجود مولفه‌هایی همچون حضور بزرگان صنف طلا و جواهرات کشور و بلاگرهای تخصصی حوزه طلا و جواهرات و نیز برای اولین بار برپایی ۱۷ غرفه نمایشگاهی در حاشیه برگزاری این همایش با حضور بزرگترین تولیدکنندگان کشور خواند.

وی همچنین اظهار کرد: در این همایش همچنین شاهد حضور اساتید بزرگ کشور در بخش‌های مختلفی مانند طراحی، استفاده از تکنولوژی‌های حوزه طلاسازی، فعالیت در فضای مجازی و تکنیک‌های فروش، اقتصاد در طلا و نیز فراوری طلا به منظور بهره‌مندی از تجربیات و آموزش‌های آنان با توجه به ضعف این حوزه در استان یزد نیز از مولفه‎های تخصصی شناخته شدن این همایش است.

دبیر این دوره همایش از حضور میهمانانی از برخی کشورهای خارجی مانند امارات متحده عربی و نیز مهیمانانی از شهرای مختلف کشور مانند اصفهان، تهران، مشهد و شیراز خبر داد و گفت: حضور تمام فعالان این صنف در همایش هنرصنعت طلا به صورت رایگان است که هزینه‌های آن توسط حامیان مالی که از فعالان این هنرصنعت هستند، تامین می‌شود.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: برگزاری بخش علمی بزرگترین رویداد سرمایه‌گذاری کشور در تبریزشهردار تبریز از برگزاری بخش علمی همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان بزرگترین رویداد سرمایه‌گذاری کشور در ۱۵ آبان ماه جاری خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: امنیت غذایی، تحت‌تاثیر ابرچالش «تغییر اقلیم» استنشست علمی - تخصصی 'تغییر اقلیم، امنیت غذایی و توسعه پایدار' امروز، ۹ آبان ماه به میزبانی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی در رشت برگزار شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: مشارکت دانشگاه شهید بهشتی در تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی کشوربه گزارش ایلنا به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، سید محمود آقامیری، هدف از برگزاری این نشست را بررسی زمینه‌های مشترک همکاری و تعمیق ارتباط بین دانشگاه و صنعت عنوان کرد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ثبت ۲۲۰۰ تخلف صنفی در یزد از ابتدای امسالمدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد از ۶۱ هزار و ۴۱۷ مورد بازرسی و ۲۲۴۷ مورد پرونده تخلف طی هفت ماهه سال ۱۴۰۲ در استان یزد خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: تلاش ناکام حدادادل در توجیه عدم حضور رئیسی در تجمع انتخاباتی اصولگرایانروزنامه شرق در گزارشی به بررسی همایش انتخاباتی اخیر اصولگرایان پرداخته و عدم حضور رئیسی در این همایش را واکاوی کرده است.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ماتئوس: انتخاب مسی «مسخره» بودلوتار ماتئوس از انتخاب لیونل مسی به عنوان برنده توپ طلای ۲۰۲۳ انتقاد کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕