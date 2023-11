برگزاری آیین اختتامیه سی و پنجمین جشنواره تئاتر استانی در تبریز

همچنین رتبه سوم بازیگری زن به سمیه حاتمی‌کیا برای نمایش بیوگرافی یک زوج عاشق از بناب،‌رتبه دوم بازیگری زن به فیروزه نعمتی برای نمایش کیسه زباله از سردرود و رتبه اول بازیگری زن به ریحانه اکبری برای نمایش خانه‌ای برای زندگی از اهر اختصاص یافت.

در بخش صحنه‌ای این جشنواره نیز جایزه نور به علی صفائی و علی منافی برای نمایش لیلی و مجنون از تبریز تعلق گرفت. در بخش لباس صمن تقدیر از ستاره سعیدی برای نمایش یک دقیقه و ۱۳ ثانیه جایزه این بخش بع الناز خدادادی برای نمایش لیلی و مجنون تعلق گرفت.در بخش موسیقی ضمن تقدیر از سعید ستاری آهنگساز نمایش یک دقیقه و ۱۳ ثانیه از اهر جایزه این بخش به غلامرضا میرزازاده و محمدملکی اصل برای نمایش لیلی و مجنون تعلق گرفت.

در بخش کارگردانی جایزه ویژه هیات داوران به رضا باقرپور و الناز خدادادی طراح فرم نمایش لیلی و مجنون تعلق گرفت . سیدمحمدحسین بلاغی افزود: مجموعه‌ی تئاتر شهر به صورت تام و تمام در اختیار هنرمندان عرصه نمایش است تا این هنر فاخر به دست خود هنرمندان بالنده شده و توسعه یابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: حضور فعال گروه‌های نمایش از شهرستان‌ها در سی و پنجمین جشنواره استانی تئاتر نشان از رونق و رشد این هنر در شهرستان‌ها دارد. موضوعات این جشنواره شامل مهار تورم و رشد اقتصاد، امید و نشاط اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده، تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای انسانی، اسلامی، آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، جوانی و رشد جمعیت، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و عفاف و حجاب است.معاون سیاسی، ‌فرهنگی و ‌اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی از هنرمندان تئاتر خواست تا این عرصه را محلی برای بیان مفاهیم اسلامی و سبک زندگی قرار دهند.

