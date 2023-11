برگزاری اولین جشنواره پنیر خیکی در 'اطاقور' گیلان

وی با بیان اینکه بسیاری از مردم هنوز به اطاقور نیامده اند و از زیبایی های خدادادی و فضاهای طبیعی این منطقه استفاده نکرده اند، گفت: پنیر خیکی که به پنیر جلدی هم معروف است توسط دامداران در ییلاقات اطاقور تولید می شود؛ در واقع دامداران ما شیر گاو و گوسفند را تبدیل به محصولات لبنی با کیفیت از جمله پنیر می کنند.

شهردار اطاقور با بیان اینکه پنیر خیکی با شیر گوسفندی درست می شود و در بازارچه های اطاقور و شهرهای اطراف به فروش می رسد، عنوان کرد: با برگزاری جشنواره پنیر خیکی به دنبال ایجاد محیطی شاد و مفرح برای مردم و گردشگران هستیم.

اسکندری همچنین از برپایی نمایشگاه صنایع دستی و سوغات اطاقور خبر داد و تاکید کرد: شهروندان اطاقور می توانند محصولات محلی و لبنی و صنایع دستی خودشان را در این نمایشگاه به فروش برسانند و به درآمد خانوار کمک کنند.

وی با بیان اینکه جشنواره مذکور از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۷ فردا، ۱۱ آبان ماه در زمین ورزشی شهر اطاقور از توابع شهرستان لنگرود برگزار می شود، ادامه داد: برپایی نمایشگاه محصولات محلی با ۳۶ غرفه و اجرای موسیقی محلی و نمایش و بازی های بومی از دیگر برنامه هاست.

شهردار اطاقور با اشاره به پتانسیل بالای این شهر در بخش گردشگری، اضافه کرد: با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شورای بخش و شورای شهر اطاقور، به دنبال جذب سرمایه گذار در بخش گردشگری هستیم تا اقتصاد اطاقور را رونق ببخشیم.

