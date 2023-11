برگزاری اردوی فیلمسازی «ایده تا تولید» در همدان

وی افزود: در این آیین چهره‌هایی چون سعید پوراسماعیلی معاون آموزش و پژوهش انجمن سینمای جوانان ایران، آرش رصافی مشاور عالی مدیر عامل سینمای جوانان ایران، عالیه هاشمی مدیر آموزش و معاونان سینمایی و هنری و اداری مالی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان حضور داشتند.

به‌خوش با بیان اینکه امیرشهاب رضویان، مسعود مددی، عطا مجابی و بهمن ارک چهار فیلم‌ساز سرشناس سینما نیز به عنون استاد و مربی، این اردو را همراهی می‌کنند، خاطرنشان کرد: ششمین اردوی فیلم‌سازی «ایده تا تولید» با دعوت از ۲۰ فیلم‌ساز از ۱۶ شهر کشور به‌ مدت هفت روز از تاریخ ۹ تا ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲ در همدان در حال برگزاری است.

وی همچنین تصریح کرد: در این اردو فیلم‌سازانی از شهرهای آبادان، سنندج، کرمانشاه، دزفول، ایلام، همدان، ارومیه، ملایر، خرم آباد، بروجرد، مهاباد، اهواز، نهاوند، تویسرکان، مراغه و تبریز حضور خواهند داشت و بعد از مراسم افتتاحیه در دو روز اول اردو فیلمسازی پیش تولید و انتخاب لوکیشن، بازیگر و عوامل را کامل کرده و در نهایت از روز سوم وارد مرحله تولید می شوند.

وی خاطرنشان کرد: این اردوی فیلمسازی در ژانرهای «وحشت»، «فانتزی»، «کمدی» و «پلیسی-معمایی» طراحی شده است.

