این آزمون در استان فارس به‌همت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی این استان و با مشارکت ۱۸۷ نفر که ۱۱۶ نفر از آنان مرد و ۷۱ نفر زن هستند در ساعت ۹ صبح در مجتمع عدالت جهاد دانشگاهی واقع در بلوار عدالت برگزار خواهد شد.

همچنین در همین روز آزمون پایان دوره داوری و میانجی‌گری که به‌همت معاونت آموشی جهاد دانشگاهی فارس برگزار شده بود، در دانشکده ادبیات شیراز برگزار خواهد شد. آزمون مذکور ساعت ۹ صبح روز پنج‌شنبه، ۱۱ آبان‌ماه با مشارکت ۵۱۹ نفر که از این تعداد ۳۴۵ نفر آقا و ۱۷۴ نفر خانم هستند برگزار خواهد شد.

