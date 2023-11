وی با بیان اینکه برای تعریض‌ خیابان و معابر شهر دغدغه داریم که باید اتفاقاتی در این راستا بیفتد، گفت: تمام تلاش این است چنانچه با تملک چندین ملک بتوانیم یک محور، باندخودرویی و پارکی را ایجاد کنیم، دریغ نخواهیم کرد.

شهردار خرم‌آباد اضافه کرد: یکی از موضوعات جدی شهرداری مرکز استان، اتصال خیابان رنگین‌کمان به خیابان طیب را در دستور کار شهرداری خرم‌آباد است. بارانی بیرانوند بیان کرد: اتصال این دو خیابان بهم، به دلایل مسائل پدافندی و ترافیکی شهر خرم‌آباد باید محقق شود.شهردار خرم‌آباد یادآور شد: برون‌رفت مردم پشته‌حسین‌آباد صرفا نباید میدان شقایق و ورودی خیابان طیب باشد، چنانچه اتصال خیابان رنگین‌کمان به خیابان طیب محقق شود این محور راه دسترسی دیگری برای اهالی این محله خواهد بود.

