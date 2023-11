شهردار اهواز با تقدیر از معاونت شهرسازی بابت انجام مطالعات باز زنده‌سازی ۶۵ هکتار از اراضی ساحل کارون، گفت: مطالعات ۶۵ هکتار از اراضی حاشیه کارون برای باز زنده‌سازی انجام شده است. از این میزان، یک پهنه کلنگ‌زنی شده و سه پهنه دیگر آماده هستند و کار اجرایی این پهنه‌ها نیز از طریق تفاهم‌نامه و قراردادهای بعدی بین شهرداری و پیمانکاران جدید، به زودی آغاز خواهد شد.

وی عنوان کرد: قبل از کلنگ‌زنی پروژه باز زنده‌سازی کارون، از سامانه بارنامه درون شهری توسط سازمان حمل و نقل بار شهرداری اهواز رونمایی شد. نیاز بود وانت‌ها و کامیونت‌ها و ورود و خروج وسایل نقلیه حمل بار سامان‌دهی شود و با راه‌اندازی این سامانه، تا حدود زیادی نظم و انضباط برقرار می‌شود و از همکاران این حوزه نیز تشکر می‌کنیم.

امینی ادامه داد: هفته‌های آینده نیز این برنامه‌ها اجرا خواهند شد و انگیزه‌ای است تا زمان‌بندی خود را با الزامات بهره‌برداری از پروژه‌ها تطبیق دهیم و ساختار و فرآیندها را تسهیل کنیم. باید خودمان را ملکف کنیم که پروژه‌ها در زمان‌بندی تعیین‌شده به بهره‌برداری برسند.

شهردار اهواز با اشاره به قرار داشتن پنج سازمان از ۱۶ سازمان شهرداری در مجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری، بیان کرد: باید با بهبود فرهنگ شهروندی به ویژه در خصوص ترافیک، بهبود عبور و مرور و کاهش تلفات انسانی را رقم بزنیم. اقدامات معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز زبان‌زد است و شبانه‌روزی به صورت علمی، با تعامل بین بخشی و در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری در حال فعالیت است. از همه همکاران این حوزه تشکر می‌کنم.

شهردار اهواز گفت: بیش از ۲۰ سال است که این پروژه در اهواز در حال برنامه‌ریزی، طراحی و اجرا است و در چند سال گذشته به دلیل مشکلات با پیمانکار وقت، به پرونده‌ای در محاکم قضایی تبدیل شد. با پیگیری‌های انجام شده همه مسئولان و دستگاه قضایی، از کمند اختلاف و اشکالات سر راه این پروژه عبور کردیم و مذاکرات اولیه با یکی دو پیمانکار انجام و بازدیدهایی نیز انجام شده است.

