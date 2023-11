برای مبارزه با موادمخدر نیازمند پای کار بودن همه ادارات هستیم

به گزارش ایسنا، وی افزود: برگزاری جلسات نباید حالت نمایشی داشته باشد و باید مصوبات تصویب شده در جلسات دارای خروجی باشد. وی ادامه داد: شناسایی معتادان متجاهر و فروشندگان موادمخدر در دستور کار ادارات متولی قرار گیرد تا فروش و مصرف این مواد خانمان‌سوز از انواع مختلف سنتی و صنعتی در این شهرستان ریشه‌کن شود.

معاون سیاسی و امنیتی فرماندار هشترود با بیان اینکه از هر نوع پیشنهاد برای برچیدن خرید و فروش موادمخدر در این شهرستان حمایت می‌شود، خاطرنشان کرد: ارائه‌ وام خود اشتغالی به معتادان پاک‌ شده از مصرف مواد مخدر در دستور کار قرار گیرد و دستگاه‌های ذی‌ربط ناظر جدی بر نحوه هزینه کرد آن‌ها باشد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHARGHDAILY: افزایش مدت نگهداری معتادان متجاهر تا دو سالبه گزارش شبکه شرق، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از احتمال افزایش مدت زمان نگهداری از معتادان متجاهر به ۲ سال در صورت تصویب مجلس خبرداد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: کشف ۵۶ کیلوگرم شیشه از مخفی‌گاه قاچاقچی موادمخدررئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از کشف ۵۶ کیلوگرم شیشه از مخفی‌گاه قاچاقچی موادمخدر خبر داد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: برای مقابله با بارندگی‌های سیل‌آسا لرستان در آمادگی کامل استمدیرعامل شرکت آبفا لرستان گفت: با تشکیل قرارگاه مقابله با بارندگی‌های سیل‌آسا در آمادگی کاملی برای شرایط بحرانی هستیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: وضعیت اشتغال کدام کشور مطلوب است؟نرخ بیکاری ژاپن در ماه سپتامبر به ۲.۶ درصد رسید و نسبت فرصت‌های شغلی در ۱.۲۹ باقی ماند که حاکی از دسترس بودن شغل برای افراد جویای کار است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: در دستور کار قرار گرفتن ساماندهی مراکز درمان سرپایی ترک اعتیادمشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در حال حاضر ساماندهی مراکز درمان سرپایی ترک اعتیاد در دستور کار قرار گرفته است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تشکیل کارگروهی برای بررسی خلاء‌های روند قضایی مبارزه با مواد مخدررئیس دیوان عالی کشور گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان دیوان عالی کشور و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در جهت بررسی خلاء‌های روند فعلی قضایی مبارزه با مواد مخدر تشکیل می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕