برای افزایش عدد مشارکت رشد باید با مردم مهربان باشیم

وی افزود: حزب آبادگران جوان ایران اسلامی پس از برگزاری کنگره پنجم و انتخابات به منظور تعیین اعضاء شورای مرکزی و تعیین معاونت‌ها و مسئولین دیگر اجزاء حزب، تمامی هم و غم خود را برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی قرار داده است تا نمایندگان منتخب این انتخابات بتوانند رأی حداکثری را کسب کنند.

بیادی تصریح کرد: به دست آوردن رضایت الهی و مشارکت عمومى و گسترده مردم از اهداف اصلی این حزب است. شورای وحدت با حمایت و هدایت جامعه‌ روحانیت به حول و قوه‌الهی در انتخابات بصورت مستقل با حفظ رفاقت با گروه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی به رقابت سالم و صادقانه خواهد پرداخت و در اکثر استان‌های کشور نمایندگی‌های خود را با حضور روحانیت معزز و جوانان پر شور و انقلابی تعیین کرده است.

وی گفت: علیرغم مشکلات موجود و کمی بی‌تدبیری‌ در امور اجرایی، گرانی، بیکاری و نابسامان بودن وضعیت معیشتی ضعف‌هایی در انتخابات آتی خواهیم داشت اما با رأفت و بخشندگی و گذشتی که از مردم خوب و انقلابی در طول انقلاب مخصوصاً جوانان اندیشمند سراغ دارم به ندای رهبر انقلاب پاسخ مثبت داده و در انتخابات پیش رو شرکت خواهند کرد. اگر هم نتیجه انتخابات حداقلی باشد در این صورت بازهم باید از مردم تشکر و قدردانی کرد.

بیادی گفت: اگر بخواهیم عدد مشارکت رشد داشته باشد باید با مردم و تمامی گروه‌های سیاسی و اجتماعی که مخاطبین خاص خود را دارند مهربان باشیم و از تمامیت‌خواهی و سهم‌خواهی بپرهیزیم. بنابراین باید فضای سیاسی را بازتر و تمامیت خواهی بعضی از ائتلاف‌ها و گروه‌های سیاسی را کنترل کرد و به جای جمله زشت «بیایید با ما وحدت کنید» بصورت “اعتقادی نه زبانی” به مردم هوشمند بگوییم «ما با شما وحدت خواهیم کرد»، و الا «آش همان است و کاسه همان».

